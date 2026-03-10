Quantcast
Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

ČT uvede třetí řadu cyklu Skryté skvosty

Na obrazovky České televize se třetí řadou vrací dokumentární cyklus Skryté skvosty. V nových deseti dílech provede diváky po pamětihodnostech bohatých na historii, ale i po nečekaných nebo pozapomenutých místech. Průvodcem seriálu bude opět milovník památek, herec Jaroslav Plesl. Premiéru prvního dílu o hradu Lipnice uvede ČT2 19. března ve 20:50.

Dalších devět půlhodinových dílů zavede diváky do Dačic, Slatiňan, Karlovy Koruny, na Valdštejn, Šternberk, do Březnice, Světlé nad Sázavou, do kláštera Plasy a do Zákup. Cyklus vznikl ve spolupráci České televize s Národním památkovým ústavem a agenturou CzechTourism.

Skryté skvosty III a průvodce Jaroslav Plesl (foto: Petra Závodná, Česká televize)
▲ Skryté skvosty III a průvodce Jaroslav Plesl (foto: Petra Závodná, Česká televize)

Třetí řada dokumentárního cyklu Skryté skvosty potvrzuje jedinečnou roli veřejnoprávní televize v objevování a připomínání hodnot našeho kulturního dědictví. Jsme rádi, že můžeme divákům nabídnout nejen pohled na architektonickou krásu hradů a zámků, ale především jejich příběhy, tajemství a souvislosti, které často zůstávají skryté. Spolupráce s Národním památkovým ústavem a agenturou CzechTourism ukazuje, že kvalitní televizní tvorba může zároveň podporovat vztah veřejnosti k historii i k místům, která stojí za to znovu objevovat. Věřím, že nová řada osloví široké publikum a inspiruje diváky k vlastním cestám za poznáním pokladů naší země,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Národní památkový ústav je partnerem seriálu Skryté skvosty už od jeho první řady. Velmi si vážíme toho, že seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví,“ upřesňuje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, který se stará o sedm z deseti památek představených v této sérii.

Projekt Skryté skvosty dlouhodobě zapadá do naší strategie podpory domácího cestovního ruchu. Pomáhá rovnoměrně rozprostírat návštěvnost po Česku, upozorňuje na méně známá, ale mimořádně hodnotná místa a dává konkrétní impuls regionům, které z turismu žijí. Pokračování další řadou vnímáme jako smysluplnou investici do udržitelného rozvoje cestovního ruchu i do motivace Čechů objevovat krásy vlastní země mimo hlavní turistické trasy,“ uvádí František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism.

Jsme zemí zaslíbenou památkám a Češi milují putování po hradech, zámcích, klášterech i tvrzích. Cyklus Skryté skvosty nabízí bližší poznání míst, která možná nejsou tolik známá, ale o to překvapivější či atraktivnější dokážou být. A také představuje celou plejádu zapálených, obětavých a často velmi tvořivých kastelánů i nových majitelů. To vše se zasvěceným a opravdově nadšeným průvodcem Jaroslavem Pleslem, který má hrady a zámky určitě přímo vepsané do své DNA,“ popisuje kreativní producentka Lenka Poláková.

Herec a průvodce Jaroslav Plesl totiž po hradech a zámcích ve svém volném čase mnoho let provázel, dokonce chtěl být jeden čas i kastelánem.

Hrady a zámky jsou mou vášní a koníčkem. Jinak jsem ale po nich provázel, když mi bylo šestnáct a jinak před pěti lety, protože v každém věku vás zajímá něco jiného. Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi však zamezovaly v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka,“ vysvětluje Jaroslav Plesl.

Ve třetí řadě dokumentárního cyklu Skryté skvosty navštíví nejen státní památky, ale i objekty v soukromém vlastnictví. Vyprávění doplní atraktivní záběry z archivu České televize, který skrývá mnoho pokladů v podobě historických obrázků daných památek, ale třeba i filmů, které se na daném místě natáčely.

zdroj: ČT

