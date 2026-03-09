Quantcast
CANAL+ uvede exkluzivně dokument Pan Nikdo proti Putinovi

DNES!

Streamovací platforma CANAL+ uvede 13. března exkluzivně oceňovaný dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, který je nominován na Oscara v kategorii Nejlepší celovečerní dokumentární film.

Snímek dánsko-české produkce přináší unikátní svědectví o fungování ruského školství po invazi na Ukrajinu a odvaze jednotlivce postavit se státní propagandě.

Dokument režisérů Davida Borensteina a Pavla Talankina vznikl jako koprodukce dánské společnosti Made in Copenhagen producentky Helle Faber a české produkční společnosti PINK, kterou zastupují producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.

Protagonistou filmu je učitel a školní kameraman Pavel „Paša“ Talankin z uralského města Karabaš. V rámci své práce dokumentoval každodenní dění na základní škole, která se po ruské invazi na Ukrajinu postupně měnila v nástroj státní ideologie. Když propaganda a militarizace zaměřená na děti překročila únosnou mez, rozhodl se své záznamy tajně vyvézt ze země a proměnit je v unikátní dokumentární svědectví.

Film Pan Nikdo proti Putinovi nabízí intimní a zároveň mrazivý pohled na to, jak může politická moc pronikat do vzdělávacího systému a ovlivňovat nejmladší generaci. Příběh obyčejného učitele, který se rozhodl riskovat vlastní bezpečí, aby odhalil realitu současného Ruska, se stal jedním z nejvýraznějších dokumentů, který postupně obletěl světové festivaly.

Od své světové premiéry na festivalu Sundance Film Festival v roce 2025, kde tvůrci převzali Zvláštní cenu poroty, si film připsal řadu ocenění na mezinárodních přehlídkách a získal uznání kritiky po celém světě. Vrcholem jeho dosavadní úspěšné cesty je nominace na Oscara za Nejlepší celovečerní dokumentární film na 98. ročníku Cen Akademie.

CANAL+ uvede dokument dva dny před oscarovým klání - v pátek večer 13. března 2026 v exkluzivní premiéře na své VOD platformě. Tentýž den jej nabídne také v lineárním vysílání na CANAL+ Action od 21:50 hodin.

zdroj: CANAL+

