Pondělí, 9. března 2026, svátek má Františka

Krimi drama Under Salt Marsh od dubna na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

První dvě epizody strhujícího nového kriminálního dramatu Under Salt Marsh, v hlavní roli s Kelly Reilly (Yellowstone, Pýcha a předsudek) a Rafem Spallem (Trying, Pí a jeho život), budou ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 2. dubna.

Nové epizody budou přibývat každý týden.

Autorkou, scenáristkou a režisérkou této šestidílné série je Claire Oakley (Make Up). Děj se odehrává ve fiktivním velšském městečku Morfa Halen a začíná okamžikem, kdy se od moře žene bouře, jaká přichází jen jednou za generaci. Bývalá detektivka a nyní učitelka Jackie Ellisová (Reilly) učiní šokující objev, který znovu otevírá rány tři roky starého případu, jenž ji kdysi stál kariéru i důvěru její rodiny.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Když je Jackie nucena znovu spojit síly se svým bývalým policejním parťákem Ericem Bullem (Spall), ocitá se uprostřed vyšetřování, které otřese velšským městem Morfa Halen až do samých základů. Společně musí čelit komunitě, kterou pronásleduje tajemství a rozděluje zármutek, dřív než přicházející bouře navždy smyje všechny důkazy.

S hvězdným hereckým obsazením, v němž nechybí Naomi Yang (Chimerica), Jonathan Pryce (Koruna), Dinita Gohil (Vlastizrada), Brian Gleeson (Zlé sestry), Kimberley Nixon (Čerstvé maso) a Harry Lawtey (Sektor), propojuje Under Salt Marsh atmosférické kriminální vyprávění s hluboce lidským portrétem odolnosti a soudržnosti komunity.

V dalších rolích se objeví Mark Stanley (Šťastné údolí, The Reckoning), Dino Fetscher (Podruhé mě neoklameš, Nadace), Lizzie Annis (Zaklínač: Pokrevní pouto, Neobyčejná), Rhodri Meilir (Strom na kopci, Hidden) a Julian Lewis Jones (Rod draka, Kolo času).

Seriál Under Salt Marsh vznikl v produkci společnosti Little Door Productions ve spolupráci se Sky Studios. Produkce získala podporu od velšské vlády prostřednictvím organizace Creative Wales. Scénář k seriálu napsala Claire Oakley a producenty jsou Scott Bassett a Emma Duffy. Výkonnými producentkami jsou Elwen Rowlands za Little Door Productions, Megan Spanjian za Sky Studios, Claire Oakley a Kelly Reilly.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Místo zločinu Zlín (10/12)
21:15 Reportéři ČT
kanál CT2 20:00 Hlas divočiny
21:45 Exodus
01:05 Před půlnocí
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (7)
21:45 Specialisté (131)
22:55 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (3)
21:30 Polda III (4)
22:40 V.I.P. Vraždy II (12)
kanál SEZNAM 20:10 Pomsta Černého korzára
22:20 Záhada Severního moře
01:15 Profesionálové 2 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Babicovy hospody
kanál JEDNOTKA 20:30 Prirodzený talent
22:15 Reportéri
22:45 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (7)
21:45 Svokra
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (5)
21:45 Noc klavíristy
23:30 Skutečné příběhy

