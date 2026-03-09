Krimi drama Under Salt Marsh od dubna na SkyShowtime

Krimi drama Under Salt Marsh od dubna na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
První dvě epizody strhujícího nového kriminálního dramatu Under Salt Marsh, v hlavní roli s Kelly Reilly (Yellowstone, Pýcha a předsudek) a Rafem Spallem (Trying, Pí a jeho život), budou ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 2. dubna.
Nové epizody budou přibývat každý týden.
Autorkou, scenáristkou a režisérkou této šestidílné série je Claire Oakley (Make Up). Děj se odehrává ve fiktivním velšském městečku Morfa Halen a začíná okamžikem, kdy se od moře žene bouře, jaká přichází jen jednou za generaci. Bývalá detektivka a nyní učitelka Jackie Ellisová (Reilly) učiní šokující objev, který znovu otevírá rány tři roky starého případu, jenž ji kdysi stál kariéru i důvěru její rodiny.
Když je Jackie nucena znovu spojit síly se svým bývalým policejním parťákem Ericem Bullem (Spall), ocitá se uprostřed vyšetřování, které otřese velšským městem Morfa Halen až do samých základů. Společně musí čelit komunitě, kterou pronásleduje tajemství a rozděluje zármutek, dřív než přicházející bouře navždy smyje všechny důkazy.
S hvězdným hereckým obsazením, v němž nechybí Naomi Yang (Chimerica), Jonathan Pryce (Koruna), Dinita Gohil (Vlastizrada), Brian Gleeson (Zlé sestry), Kimberley Nixon (Čerstvé maso) a Harry Lawtey (Sektor), propojuje Under Salt Marsh atmosférické kriminální vyprávění s hluboce lidským portrétem odolnosti a soudržnosti komunity.
V dalších rolích se objeví Mark Stanley (Šťastné údolí, The Reckoning), Dino Fetscher (Podruhé mě neoklameš, Nadace), Lizzie Annis (Zaklínač: Pokrevní pouto, Neobyčejná), Rhodri Meilir (Strom na kopci, Hidden) a Julian Lewis Jones (Rod draka, Kolo času).
Seriál Under Salt Marsh vznikl v produkci společnosti Little Door Productions ve spolupráci se Sky Studios. Produkce získala podporu od velšské vlády prostřednictvím organizace Creative Wales. Scénář k seriálu napsala Claire Oakley a producenty jsou Scott Bassett a Emma Duffy. Výkonnými producentkami jsou Elwen Rowlands za Little Door Productions, Megan Spanjian za Sky Studios, Claire Oakley a Kelly Reilly.
zdroj: SkyShowtime