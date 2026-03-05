Televize Seznam má prodloužené licence do roku 2041

Televize Seznam má prodloužené licence do roku 2041DNES! | redakce | tisk | názory
Televize Seznam (nebo-li Seznam.cz TV) může vysílat svůj program až do roku 2041. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém třetím letošním zasedání konaného 3. března 2026.
RRTV prodloužila společnosti Seznam.cz TV, s.r.o. všechny čtyři vysílací licence - šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetem), družice (satelitem), kabelovými sítěmi a skrze pozemní digitální televizní vysílání - o 12 let, tj. až do 6. listopadu 2041 na základě žádosti vysílatele doručené dne 22. ledna 2026.
Televize Seznam nabízí plnoformátový program složený ze seriálů, filmů i magazínů. Vysílání je dostupné u všech televizních operátorů v České republice. Diváky láká na novější i starší, osvědčené tituly po celý rok, stejně tak i na vánoční programovou nabídku, která oslovuje stále více domácností.