TV Gimi získala licenci na pozemní vysílání
TV Gimi bude moci vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů i v dalších letech. Společnost TV Gimi, s.r.o. získala licenci na regionální pozemní digitální televizní vysílání programu TV Gimi.
Podle licence bude TV Gimi regionální informačně-zábavní program vysílaný 24 hodiny denně v regionálních sítích 1 a 14 (RS1 a RS14) na území Jihočeského kraje v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu. Stanice bude vysílat v češtině. Licence platí 12 let.
TV Gimi již přes pozemní vysílače vysílá. Využívá starou vysílací licenci, která expiruje v dubnu letošního roku.
TV Gimi původně vysílala pod různými názvy. Diváci mohou stanici znát pod názvy Cesty krajem TV, Regionální televize Jižní Čechy, JČ 2, Kurýr TV. Na stávající název TV Gimi má provozovatel zelenou od listopadu loňského roku.