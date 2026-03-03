Konec provozu nových multiplexů na 52E

Konec provozu nových multiplexů na 52EDNES! | redakce | tisk | názory
Na satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat, který se nachází na pozici 52°E, probíhají velmi časté změny v distribuci šířených programů. Po velmi krátné době byl ukončen provoz obou multiplexů společnosti North Telecom.
Pakety North Telecom se vysílaly na kmitočtech 12,246 a 12,399 GHz. V obou případech byla polarizace horizontální. Transpondéry jsou nyní volné a není známo, zda na nich bude vysílání opět obnoveno.
Na první z uvedených frekvencí byly šířeny stanice Channel One, Iran National HD, Iran National Revolution TV, Komala TV HD, Manoto TV, Simaye Azadi a Zed TV. Na druhé operátor poskytoval programy Ayeneh TV HD, Hod Hod HD, Iman Hussein 1 HD, Marjayeat TV HD, Shabakeh7, TM TV HD, Towheed TV HD a Valiasr TV HD.
Některé ze stanic jsou šířeny i v jiných multiplexech na pozici 52°E. Vedle toho stanice Manoto TV HD se navíc objevila na kmitočtu 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S. Televizní program Komala TV HD zahájil distribuci na frekvenci 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S. Vysílání je poskytováno FTA.
bývalé technické parametry - North Telecom (vysílání zde bylo opět ukončeno!):
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,245 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,399 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA