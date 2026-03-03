Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 3. března 2026, svátek má Kamil

Konec provozu nových multiplexů na 52E

DNES! | redakce | tisk | názory

Na satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat, který se nachází na pozici 52°E, probíhají velmi časté změny v distribuci šířených programů. Po velmi krátné době byl ukončen provoz obou multiplexů společnosti North Telecom.

Pakety North Telecom se vysílaly na kmitočtech 12,246 a 12,399 GHz. V obou případech byla polarizace horizontální. Transpondéry jsou nyní volné a není známo, zda na nich bude vysílání opět obnoveno.

Na první z uvedených frekvencí byly šířeny stanice Channel One, Iran National HD, Iran National Revolution TV, Komala TV HD, Manoto TV, Simaye Azadi a Zed TV. Na druhé operátor poskytoval programy Ayeneh TV HD, Hod Hod HD, Iman Hussein 1 HD, Marjayeat TV HD, Shabakeh7, TM TV HD, Towheed TV HD a Valiasr TV HD.

Některé ze stanic jsou šířeny i v jiných multiplexech na pozici 52°E. Vedle toho stanice Manoto TV HD se navíc objevila na kmitočtu 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S. Televizní program Komala TV HD zahájil distribuci na frekvenci 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S. Vysílání je poskytováno FTA.

bývalé technické parametry - North Telecom (vysílání zde bylo opět ukončeno!):

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,245 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,399 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (9/39)
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Kuba & Aljaška
21:45 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (40)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (47)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (4)
21:25 Stíny smrti: Vraždy v Colmaru
23:25 Profesionálové (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův poloostrov (3, 4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:10 Sladkých šesťdesiat
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (3/4)
21:00 Musk verzus Trump: Zúčtovanie
21:45 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (11)
22:00 Rodinné prípady
23:00 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (9)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (10/10)
22:20 Muž na radnici (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook