Středa, 4. března 2026

Zpravodajský kanál STVR 24 vysílá již 4 roky

V minulých dnech oslavila slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) čtvrté výročí od spuštění zpravodajského okruhu STVR 24.

Stanice STVR 24 (:24) byla spuštěna dne 28. února 2022 v 6:00 hodin ráno jako bezprostřední reakce veřejnoprávního vysílatele na mimořádnou situaci po vypuknutí války na Ukrajině s cílem přinášet nepřetržité aktuální zpravodajství. Program :24 začal vysílat jako dočasná náhrada programové služby Trojka. Po ukončení vysílání Trojky na podzim 2022 se stanice :24 stala pevnou součástí portfolia televizních služeb veřejnoprávního vysílatele.

Z původně mimořádného projektu se postupně vyprofiloval na stabilní zpravodajskou službu veřejnoprávního vysílatele, který dnes přináší kontinuální zprávy, diskusní relace, tematické formáty a speciální vysílání k nejdůležitějším domácím a zahraničním událostem.

V letošním roce od 1. ledna do 2. března si vysílání :24 zapnulo alespoň na tři minuty bez přerušení 374 tisíc diváků, což představuje 8,1 procenta populace ve věku 12+.

zdroj: STVR

Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
