Zpravodajský kanál STVR 24 vysílá již 4 roky
V minulých dnech oslavila slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) čtvrté výročí od spuštění zpravodajského okruhu STVR 24.
Stanice STVR 24 (:24) byla spuštěna dne 28. února 2022 v 6:00 hodin ráno jako bezprostřední reakce veřejnoprávního vysílatele na mimořádnou situaci po vypuknutí války na Ukrajině s cílem přinášet nepřetržité aktuální zpravodajství. Program :24 začal vysílat jako dočasná náhrada programové služby Trojka. Po ukončení vysílání Trojky na podzim 2022 se stanice :24 stala pevnou součástí portfolia televizních služeb veřejnoprávního vysílatele.
Z původně mimořádného projektu se postupně vyprofiloval na stabilní zpravodajskou službu veřejnoprávního vysílatele, který dnes přináší kontinuální zprávy, diskusní relace, tematické formáty a speciální vysílání k nejdůležitějším domácím a zahraničním událostem.
V letošním roce od 1. ledna do 2. března si vysílání :24 zapnulo alespoň na tři minuty bez přerušení 374 tisíc diváků, což představuje 8,1 procenta populace ve věku 12+.
