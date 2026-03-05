Legendární detektivky v březnu na FilmBox Stars

Legendární detektivky v březnu na FilmBox StarsDNES! | redakce | tisk | názory
Březen patří ženám a FilmBox Stars ho věnuje hrdinkám, které zásadně ovlivnily podobu televizní detektivky. Diváci se mohou těšit na „Vražedné záhady slečny Fisherové“ s neohroženou Phryne Fisher, „Slečnu Marplovou“ s bystrou Jane Marplovou i na britský seriál „Zločiny z vřesovišť“, v němž vyšetřování vede neústupná inspektorka Vera Stanhope.
Program doplní také celovečerní film „Slečna Fisherová a záhada Hrobky slz“.
Styl, svoboda a odvaha v rytmu 20. let
Oblíbená australská série „Vražedné záhady slečny Fisherové“ zavádí diváky do pulzujícího Melbourne 20. let minulého století. Phryne Fisher (Essie Davis) je moderní, sebevědomá žena, která se odmítá podřídit dobovým konvencím. Miluje módu, jazz i dobrodružství a s lehkostí sobě vlastní řeší i ty nejzapeklitější zločiny. Elegantní aristokratka si získala diváky po celém světě svou odvahou, vtipem a nezávislostí a na FilmBox Stars je k vidění každý všední den v 15:00.
Celovečerní film „Slečna Fisherová a záhada Hrobky slz“ zavádí Phryne Fisherovou až do Jeruzaléma. Po osvobození neprávem vězněné dívky se pouští do pátrání po zmizelém kmeni, vzácných smaragdech a dávné kletbě. Vyšetřování překračuje hranice Austrálie a hlavní hrdinka se ocitá tváří v tvář nebezpečí, jaké dosud nezažila. Výjimečný filmový zážitek nabídne FilmBox Stars 10. března ve 22:10.
Nenápadná dáma s mimořádným postřehem
Zdánlivě poklidný britský venkov skrývá víc, než se na první pohled zdá. Seriál „Slečna Marplová“ sleduje nenápadnou slečnu Marplovou (Joan Hickson), která díky výjimečnému pozorovacímu talentu, logice a hlubokému porozumění lidské povaze odhaluje zločiny, jež by jiným unikly. Adaptace románů Agathy Christie patří k nejuznávanějším detektivním seriálům televizní historie a na FilmBox Stars se vysílá každé pondělí ve 20:00.
Dechberoucí sever a neústupná vyšetřovatelka
Tento měsíc se diváci mohou také těšit na britskou krimi sérii „Zločiny z vřesovišť“, která se odehrává na severovýchodě Anglie, především v oblasti Northumberlandu. Seriál vychází z knižní předlohy spisovatelky Ann Cleeves. V hlavní roli vrchní inspektorky Very Stanhopeové se představí Brenda Blethyn, které v českém znění propůjčila hlas Petra Tišnovská. Tento nový dabing vznikl exkluzivně pro FilmBox Stars. Seriál je vysílán každý všední den v 18:10.
Ženské detektivky na FilmBox Stars
Program FilmBox Stars potvrzuje, že ženské postavy jsou nedílnou součástí detektivního žánru. Svými rozdílnými přístupy ukazují, že vyšetřování může mít mnoho podob. I přes své odlišnosti je spojuje odhodlání čelit zločinu i bezpráví.
Na FilmBox Stars ožívají detektivní příběhy v těchto časech:
* Vražedné záhady slečny Fisherové - každý všední den v 15:00
* Zločiny z vřesovišť - každý všední den v 18:10
* Slečna Marplová - každé pondělí ve 20:00
* Slečna Fisherová a záhada Hrobky slz - 10. 3. ve 22:10
zdroj: SPI / FilmBox