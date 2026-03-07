Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 7. března 2026, svátek má Tomáš

13E: Dokončeno stěhování platformy BIS TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Francouzská pay-tv platforma BIS TV dokončila stěhování programové nabídky na nové transpondéry v rámci orbitální pozice 13°E. Na starých frekvencích bylo vysílání ukončeno. Stěhování BIS TV se dotýká i diváků volně vysílaných programů.

Paket BIS TV se dlouhodobě vysílal na kmitočtech 11,681 a 12,692 GHz. To je ale již minulostí.

Náhradou za frekvenci 11,681 GHz je transpondér s kmitočtem 10,892 GHz a multiplex z kmitočtu 12,692 GHz se přesunul na frekvenci 11,900 GHz.

Pro diváky volně vysílaných stanic má tato změna dopad. Německo-francouzský kanál arte HD ve francouzské distribuci se vysílá na kmitočtu 10,892 GHz a informační program BFM TV je nyní poskytován na kmitočtu 11,900 GHz.

V multiplexech BIS TV se dále vysílají placené stanice 6ter, CNEWS, France 2, France 3, France 4, France 5, L'Equipe, LCI, LCP, M6, Novo 19, RMC Découverte, RMC Life, RMC Story, T18, TF1, TF1 Séries Films, TFX, TMC a W 9 (vše freq. 10,892 GHz) a AB1, Action, Animaux, Automo la chaine, Chasse et Peche, Crime District, CStar, Equidia, FranceInfo:, Gulli, Mangas, Padel Time TV, RTL 9, Science et Vie, Teva, Toute L'Histoire, Trek, TV Breizh, Ushuaia, XXL (freq. 11,900 GHz).

technické parametry - BIS TV:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,900 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Peče celá země
21:20 Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra
kanál CT2 20:00 Hrbáč
21:50 Muži, kteří nenávidí ženy
00:20 Nepřítel
kanál NOVA 20:20 Aquaman a ztracené království
22:50 65
00:45 Návrat do budoucnosti 3
kanál PRIMA 20:15 Kouzlo derby
22:35 Vrána
00:50 Mise pomsty
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (1)
21:30 Bouřlivé víno
00:15 Na odstřel
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:05 Anjeli strážni
20:35 Mami, nenechaj ma zaspať
22:10 Vigil (3/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Prokletý Valentýn
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook