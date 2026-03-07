13E: Dokončeno stěhování platformy BIS TV

13E: Dokončeno stěhování platformy BIS TVDNES! | redakce | tisk | názory
Francouzská pay-tv platforma BIS TV dokončila stěhování programové nabídky na nové transpondéry v rámci orbitální pozice 13°E. Na starých frekvencích bylo vysílání ukončeno. Stěhování BIS TV se dotýká i diváků volně vysílaných programů.
Paket BIS TV se dlouhodobě vysílal na kmitočtech 11,681 a 12,692 GHz. To je ale již minulostí.
Náhradou za frekvenci 11,681 GHz je transpondér s kmitočtem 10,892 GHz a multiplex z kmitočtu 12,692 GHz se přesunul na frekvenci 11,900 GHz.
Pro diváky volně vysílaných stanic má tato změna dopad. Německo-francouzský kanál arte HD ve francouzské distribuci se vysílá na kmitočtu 10,892 GHz a informační program BFM TV je nyní poskytován na kmitočtu 11,900 GHz.
V multiplexech BIS TV se dále vysílají placené stanice 6ter, CNEWS, France 2, France 3, France 4, France 5, L'Equipe, LCI, LCP, M6, Novo 19, RMC Découverte, RMC Life, RMC Story, T18, TF1, TF1 Séries Films, TFX, TMC a W 9 (vše freq. 10,892 GHz) a AB1, Action, Animaux, Automo la chaine, Chasse et Peche, Crime District, CStar, Equidia, FranceInfo:, Gulli, Mangas, Padel Time TV, RTL 9, Science et Vie, Teva, Toute L'Histoire, Trek, TV Breizh, Ushuaia, XXL (freq. 11,900 GHz).
technické parametry - BIS TV:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,900 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK