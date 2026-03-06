Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 6. března 2026, svátek má Miroslav

52E: Nový multiplex na 3 různých transpondérech

DNES! | redakce | tisk | názory

S ohledem na zajištění bezproblémové distribuce klíčových programů v perském jazyce k televizním divákům byl spuštěn tentýž nový multiplex na třech různých transpondérech na satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat.

Televizní stanice Iran International HD/SD, Iran National Revolution HD, VOA Persian HD, Simaye Azadi HD, Manoto TV HD a BBC News Persian se tak k divákům dostávají ze tří různých frekvencí - 10,721 GHz s vertikální polarizací. Identické vysílání je šířeno také na kmitočtech 11,382 a 11,421 GHz v obou případech s horizontální polarizací. Multiplexy mají stejné parametry - symbolovou rychlost 27500, FEC 2/3 a normu DVB-S.

Vícenásobná distribuce stejného multiplexu (a tedy i programů) si klade za cíl ztížit možné zarušení satelitního signálu důležitých programů neznámými zdroji.

Nejnižší frekvence je poměrně dobře přijímatelná s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě. Zbývající dvě frekvence jsou ale zarušeny vysíláním z jiného (blízkého) satelitu a příjem z nich je proto problematický.

technické parametry:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,721 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Ďábelsky váš
21:35 100 dní v Palermu
23:15 Nevěrně tvá
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (3)
21:15 Sex O´Clock (4)
22:15 Labyrint: Zkoušky ohněm
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Zakázané sny
22:05 Na odstřel
00:45 Profesionálové 2 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (6, 7)
22:00 Justýna (7)
00:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Prišla v noci
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:35 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (1, 2)
23:10 Partička
01:00 Horná Dolná IX. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Noc klavíristy
22:05 Medicopter 117 (34)
23:05 Medicopter 117 (35)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook