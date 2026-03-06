52E: Nový multiplex na 3 různých transpondérech

52E: Nový multiplex na 3 různých transpondérechDNES! | redakce | tisk | názory
S ohledem na zajištění bezproblémové distribuce klíčových programů v perském jazyce k televizním divákům byl spuštěn tentýž nový multiplex na třech různých transpondérech na satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat.
Televizní stanice Iran International HD/SD, Iran National Revolution HD, VOA Persian HD, Simaye Azadi HD, Manoto TV HD a BBC News Persian se tak k divákům dostávají ze tří různých frekvencí - 10,721 GHz s vertikální polarizací. Identické vysílání je šířeno také na kmitočtech 11,382 a 11,421 GHz v obou případech s horizontální polarizací. Multiplexy mají stejné parametry - symbolovou rychlost 27500, FEC 2/3 a normu DVB-S.
Vícenásobná distribuce stejného multiplexu (a tedy i programů) si klade za cíl ztížit možné zarušení satelitního signálu důležitých programů neznámými zdroji.
Nejnižší frekvence je poměrně dobře přijímatelná s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě. Zbývající dvě frekvence jsou ale zarušeny vysíláním z jiného (blízkého) satelitu a příjem z nich je proto problematický.
technické parametry:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,721 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA