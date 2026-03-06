Quantcast
Pátek, 6. března 2026

Antik TV: V březnu 4 kanály pro všechny

Společnost ANTIK Telecom přináší svým zákazníkům televizní OTT služby Antik TV během celého měsíce čtveřici televizních kanálů bezplatně. Od 1. do 31. března otevírá brány k prémiové zábavě na stanicích FilmBox, FilmBox Star, Real Madrid TV a Epic Drama.

S programy mohou diváci vyrazit za poznáváním kultovních thrillerů, britských detektivních klasik nebo se nechat vtáhnout do víru nejprestižnějšího světového fotbalu.

Březnová nabídka kanálu FilmBox přináší americký remake kultovního jihokorejského thrilleru Oldboy, ale také vizuálně poutavé norské fantasy Cesta za králem trollů. Atraktivní nabídku filmů doplňuje domácí filmová tvorba, kterou reprezentuje drsný politický thriller Svině či černá komedie Teroristka s Ivou Janžurovou.

Program stanice FilmBox Star ovládnou pravidelné maratony s legendárním detektivem Herculem Poirotem a pondělní večery zasvěcené bystré slečně Marplové. Televizní mozaiku doplňují vysoce hodnocené britské kriminální série jako Vraždy v Oxfordu či Vera (česky Zločiny z vřesovišť). Z celovečerních titulů se mohou diváci těšit na film Arvéd.

Březnový program na Real Madrid TV se soustředí na klíčovou fázi sezóny, které dominují osmifinálové zápasy Ligy mistrů proti Manchesteru City. Stanice přinese analýzy, reakce i zákulisní reportáže z těchto duelů. Vrcholem domácí soutěže bude prestižní madridské derby proti Atletici (22. března), které stanice rozebere do detailů v magazínu Real Madrid Pass.

Stanice Epic Drama, které se věnuje historickým titulům, láká na vizuálně podmanivý seriál Všechny velké a malé bytosti. Hlavním tahákem je premiérová 5. série kriminálního seriálu Miss Scarlet (dříve Slečna Scarletová a Vévoda), která od 20. března přinese nové případy z viktoriánského Londýna.

Fanoušci napětí se mohou těšit také na výpravnou sérii Robin Hood. Silné emoce slibuje francouzské drama Ženy ve válce, mapující hrdinské osudy uprostřed první světové války.

Nalaďte se na měsíc plný filmových hvězd, napětí a sportovní vášně. Čtveřice TV kanálů nabízí Antk TV pro všechny zákazníky bez ohledu na objednaný balíček služeb až do 31. března.

