ARD a ZDF chystají velké změny a vypnou tři kanály
Německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF chystají velkou změnou ve svém portfoliu kanálů. Reforma znamená nejenom nové společné projekty a silnější příklon k digitálním příjemcům ale také uzavření tří lineárních kanálů.
ARD a ZDF budou více spolupracovat. Změny se dotknou konsolidace programové nabídky, tak i redukce lineárních stanic. Jednou z hlavních změn je silnějším zaměření na mladší skupiny diváků a také rozvoj společných značek v digitálním prostředí.
Kombinujeme to nejlepší z obou světů, i když to pro ZDF a ARD nebyl snadný úkol. Proběhlo to však ve velmi konstruktivní a na budoucnost orientované atmosféře. Řídili jsme se zájmy našich cílových skupin a vybírali jsme ty nabídky, kde jako silní partneři můžeme společně vytvořit nejlepší možný program,“ říká Norbert Himmler, generální ředitel ZDF.
Společně budeme ještě lepší. Dokázali jsme to znovu a znovu a tak jsme pracovali i v tomto případě. Úspěšné digitální projekty jako funk a KiKA ukazují, čeho mohou ARD a ZDF dosáhnout, když společně cílí na specifické publikum - zejména v digitálním prostoru. To udržitelně posiluje nabídku veřejnoprávních médií,“ říká Florian Hager, generální ředitel ARD.
Obě veřejnoprávní instituce se zaměří na rozvoj digitální nabídky. Počítá se s tím, že digitální využívání médií bude v budoucnu dominovat.
Tři společné projekty jako základ spolupráce
Budou pokračovat tři nejpopulárnější projekty s informacemi, vzděláváním a dokumenty a také obsahem pro mladé. V budoucnu budou fungovat pod následujícími názvy:
• phoenix von ARD und ZDF - nabízející například ARD aktuell, ZDF heute, parlamentní pořady a také publicistické pořady, které dnes nabízí stanice pod názvem phoenix.
• neo von ARD und ZDF - nabídka cílena na mladší dospělé (dnes jako ZDFneo)
• info von ARD und ZDF - dokumentární kanál (dnes pod značkou ZDFinfo)
Podle vysílacích společností stávající společné projekty, jako například arte, 3sat, funk, KiKA a spolupráce v oblasti sportovních práv, ukazují, že kombinace zdrojů efektivně oslovuje specifické publikum, aniž by obětovala odlišné redakční profily nebo omezovala novinářskou konkurenci. Tento model bude zachován i v nových projektech.
Likvidace tří lineárních stanic
Vedle proměny stávajících lineárních stanic je v plánu i uzavření tří programů, které budou ukončeny k 31.12.2026:
• ARD alpha (vzdělávací kanál)
• tagesschau 24 (informační kanál)
• ONE (zábavní program)
Od 1. ledna 2027 bude portfolio kanálů ARD a ZDF, vedle německo-francouzského kulturního programu arte, tvořit následující stanice:
• 3sat (koordinace: ZDF)
• KiKa (koordinace: ARD/MDR)
• funk (koordinace: ARD/SWR)
• info von ARD und ZDF (koordinace: ZDF)
• neo von ARD und ZDF (koordinace: ZDF)
• phoenix von ARD und ZDF (koordinace: ARD/WDR)
V nadcházejících měsících pracovní skupiny ARD a ZDF připraví programové záměry, koordinační postupy a přípravy na testovací fázi před spuštěním nových kanálů od ledna 2027.
zdroj: satkurier.pl + ARD + ZDF