Pátek, 6. března 2026, svátek má Miroslav

ARD a ZDF chystají velké změny a vypnou tři kanály

Německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF chystají velkou změnou ve svém portfoliu kanálů. Reforma znamená nejenom nové společné projekty a silnější příklon k digitálním příjemcům ale také uzavření tří lineárních kanálů.

ARD a ZDF budou více spolupracovat. Změny se dotknou konsolidace programové nabídky, tak i redukce lineárních stanic. Jednou z hlavních změn je silnějším zaměření na mladší skupiny diváků a také rozvoj společných značek v digitálním prostředí.

Kombinujeme to nejlepší z obou světů, i když to pro ZDF a ARD nebyl snadný úkol. Proběhlo to však ve velmi konstruktivní a na budoucnost orientované atmosféře. Řídili jsme se zájmy našich cílových skupin a vybírali jsme ty nabídky, kde jako silní partneři můžeme společně vytvořit nejlepší možný program,“ říká Norbert Himmler, generální ředitel ZDF.

Společně budeme ještě lepší. Dokázali jsme to znovu a znovu a tak jsme pracovali i v tomto případě. Úspěšné digitální projekty jako funk a KiKA ukazují, čeho mohou ARD a ZDF dosáhnout, když společně cílí na specifické publikum - zejména v digitálním prostoru. To udržitelně posiluje nabídku veřejnoprávních médií,“ říká Florian Hager, generální ředitel ARD.

Obě veřejnoprávní instituce se zaměří na rozvoj digitální nabídky. Počítá se s tím, že digitální využívání médií bude v budoucnu dominovat.

Tři společné projekty jako základ spolupráce
Budou pokračovat tři nejpopulárnější projekty s informacemi, vzděláváním a dokumenty a také obsahem pro mladé. V budoucnu budou fungovat pod následujícími názvy:

phoenix von ARD und ZDF - nabízející například ARD aktuell, ZDF heute, parlamentní pořady a také publicistické pořady, které dnes nabízí stanice pod názvem phoenix.
neo von ARD und ZDF - nabídka cílena na mladší dospělé (dnes jako ZDFneo)
info von ARD und ZDF - dokumentární kanál (dnes pod značkou ZDFinfo)

Podle vysílacích společností stávající společné projekty, jako například arte, 3sat, funk, KiKA a spolupráce v oblasti sportovních práv, ukazují, že kombinace zdrojů efektivně oslovuje specifické publikum, aniž by obětovala odlišné redakční profily nebo omezovala novinářskou konkurenci. Tento model bude zachován i v nových projektech.

Likvidace tří lineárních stanic
Vedle proměny stávajících lineárních stanic je v plánu i uzavření tří programů, které budou ukončeny k 31.12.2026:

ARD alpha (vzdělávací kanál)
tagesschau 24 (informační kanál)
ONE (zábavní program)

Od 1. ledna 2027 bude portfolio kanálů ARD a ZDF, vedle německo-francouzského kulturního programu arte, tvořit následující stanice:

3sat (koordinace: ZDF)
KiKa (koordinace: ARD/MDR)
funk (koordinace: ARD/SWR)
info von ARD und ZDF (koordinace: ZDF)
neo von ARD und ZDF (koordinace: ZDF)
phoenix von ARD und ZDF (koordinace: ARD/WDR)

V nadcházejících měsících pracovní skupiny ARD a ZDF připraví programové záměry, koordinační postupy a přípravy na testovací fázi před spuštěním nových kanálů od ledna 2027.

zdroj: satkurier.pl + ARD + ZDF

