Čtvrtek, 5. března 2026, svátek má Kazimír

Music Box vstupuje do Afriky díky partnerství s AzamTV

Music Box Television podepsal distribuční smlouvu se společností AzamTV, jedním z předních operátorů placené televize ve východní Africe, což představuje první expanzi společnosti na africký trh.

Na základě dohody jsou nyní dva kanály, Music Box Hits a Music Box Dance, distribuovány v devíti zemích východní a jižní Afriky: v Tanzanii, Keni, Ugandě, Rwandě, Burundi, Malawi, Botswaně, Zambii a Zimbabwe. Kanály budou dostupné prostřednictvím různých platforem AzamTV, včetně IPTV, OTT a satelitního vysílání DTH přes Eutelsat 7C na pozici 7°E.

Kanály Music Box se již vysílají i v Africe (foto: Music Box Television)
▲ Kanály Music Box se již vysílají i v Africe (foto: Music Box Television)

Díky tomuto uvedení se předplatitelé AzamTV stávají prvními diváky v Africe, kteří získávají přístup k nabídce prémiových kanálů hudební televize Music Box ve kvalitě Full HD. Music Box Hits se zaměřuje na aktuální hity, světové premiéry a silné hity posledních let, zatímco Music Box Dance je určen fanouškům elektronické hudby s mixem house, techno, trance a festivalových hymnů. Oba kanály staví na seznamech skladeb připravovaných redakcí, která díky výběru a pořadí klipů zajišťuje plynulý a pohodlný zážitek.

Zahájení distribuce v Africe představuje další etapu v mezinárodní expanzní strategii společnosti Music Box Group, rozšiřující její dosah za hranice Evropy na rychle rostoucí a stále konkurenceschopnější trh placené televize.

Jsme nesmírně nadšeni vstupem do Afriky a velmi vděční společnosti AzamTV za jejich zájem a iniciativu. Toto uvedení potvrzuje, že jsme vytvořili produkt se silným globálním potenciálem, který rezonuje daleko za hranicemi Evropy“, uvedl Serhij Kobel, CEO Music Box Television a výkonný ředitel skupiny Music Box.

Při uvedení Jacob Joseph, ředitel pro rozvoj podnikání a technologie v AzamTV, řekl: „Hudba hraje zásadní roli při propojování komunit po celé Africe. Zavedením Music Box Hits a Music Box Dance dále posilujeme naši platformu tím, že do naší sítě přidáváme dva významné hudební kanály. Je to doplněním našeho bohatého portfolia sportu, filmů, seriálů, zpráv, programů infotainmentu a pořadů pro děti. Tyto kanály jsou již dostupné předplatitelům AzamTV v různých balíčcích. Zavedení těchto kanálů podtrhuje závazek AzamTV poskytovat rozmanitý, vysoce kvalitní obsah přizpůsobený živým a měnícím se vkusům afrického publika.“

