Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 6. března 2026, svátek má Miroslav

Havárie na satelitu Express AT1

DNES! | redakce | tisk | názory

Abonenti satelitní televize v Rusku a regionu hlásí problém s příjmem programů z orbitální pozice 56°E. Provozovatelé vysílání potvrzují rušení související se satelitem Express AT1 a pracují na jeho řešení.

Problémy s vysíláním se týká jak vysílacích společností, které využívají satelit Express AT1 k distribučním účelům, tak i zákazníků DTH platforem Trikolor TV Sibir, NTV Plus Vostoj a Russkij Mir. Právě tito zákazníci hlásí, že z daného satelitu nemají žádný signál.

"Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva 'Žádný signál' nebo 'Chyba 0', není nutné nic dělat. Na řešení již pracujeme a pokusíme se službu co nejdříve obnovit," uvedl operátor.

Satelit Express AT1 byl vypuštěn do vesmíru z kosmodromu Bajkonur dne 15. března 2014, tedy před 12 lety. Je vybaven celkem 32 transpondéry v Ku pásmu, které pokrývají Rusko, Sibiř a Kazachstán a díky širokému paprsku také část východní Evropy.

zdroj: satkurier.pl + cableman.ru + sat-digest.com

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Ďábelsky váš
21:35 100 dní v Palermu
23:15 Nevěrně tvá
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (3)
21:15 Sex O´Clock (4)
22:15 Labyrint: Zkoušky ohněm
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Zakázané sny
22:05 Na odstřel
00:45 Profesionálové 2 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (6, 7)
22:00 Justýna (7)
00:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Prišla v noci
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:35 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (1, 2)
23:10 Partička
01:00 Horná Dolná IX. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Noc klavíristy
22:05 Medicopter 117 (34)
23:05 Medicopter 117 (35)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook