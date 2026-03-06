Havárie na satelitu Express AT1

Havárie na satelitu Express AT1DNES! | redakce | tisk | názory
Abonenti satelitní televize v Rusku a regionu hlásí problém s příjmem programů z orbitální pozice 56°E. Provozovatelé vysílání potvrzují rušení související se satelitem Express AT1 a pracují na jeho řešení.
Problémy s vysíláním se týká jak vysílacích společností, které využívají satelit Express AT1 k distribučním účelům, tak i zákazníků DTH platforem Trikolor TV Sibir, NTV Plus Vostoj a Russkij Mir. Právě tito zákazníci hlásí, že z daného satelitu nemají žádný signál.
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva 'Žádný signál' nebo 'Chyba 0', není nutné nic dělat. Na řešení již pracujeme a pokusíme se službu co nejdříve obnovit," uvedl operátor.
Satelit Express AT1 byl vypuštěn do vesmíru z kosmodromu Bajkonur dne 15. března 2014, tedy před 12 lety. Je vybaven celkem 32 transpondéry v Ku pásmu, které pokrývají Rusko, Sibiř a Kazachstán a díky širokému paprsku také část východní Evropy.
zdroj: satkurier.pl + cableman.ru + sat-digest.com