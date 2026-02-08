Intelsat usiluje o družici Eutelsatu

Intelsat usiluje o družici EutelsatuDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Intelsat, nyní vlastněný lucemburskou společností SES (Astra), chce získat jeden ze satelitů svého konkurenta - Eutelsatu. Intelsat by rád převzal satelit známý nyní pod názvem Eutelsat 50 West A, který se aktuálně nachází na pozici 50,3 stupně západně.
Eutelsat 50 West A byl vynesen v prosinci 2008 pod názvem Eutelsat W2M a jeho původním posláním bylo zajistit provoz služeb na orbitální pozici 16°E, kde nakonec i nějakou dobu v omezené míře působil s ohledem na technický stav satelitu. Družice postupně sloužila i jiným účelům - jako záloha na pozici 28,5°E pod názvem Eutelsat 28B či jako Eutelsat 48B na pozici 48°E.
Životnost tohoto satelitu byla stanovena na 15 let a uplynula v roce 2023. Satelit již inklinuje (vychyluje se z předepsané orbitální pozice). Nicméně pro některé úkoly může satelit poskytovat své služby i v dalších letech.
Intelsat nyní čeká na nezbytné schválení úřadem FCC. Po získání zelené převezme formální kontrolu nad satelitem.
zdroj: Advanced television