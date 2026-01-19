Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 19. ledna 2026, svátek má Doubravka

Ariane 64 vynese první várku satelitů Amazon Leo

DNES! | redakce | tisk | názory

Na 12. února 2026 je naplánován start společnosti Arianespace s první raketou Ariane 64, nejvýkonnější verzí Ariane 6, vybavenou čtyřmi boostery. Na oběžnou dráhu dopraví 32 satelitů pro Amazon Leo.

Amazon Leo je satelitní síť Amazonu na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.

Mise s označením VA267 zahajuje první ze série 18 startů rakety Ariane 6, které si Amazon Leo objednal. S označením LE-01 (Leo Europe 01) od Amazonu se jedná o první start pro tuto konstelaci provedený s evropskou nosnou raketou.

Tímto startem prokáže evropská nosná raketa Ariane 6, těžká nosná raketa, svůj plný výkon a schopnost splnit požadavky na rozsáhlé nasazení konstelací.

Mise bude trvat celkem 1 hodinu a 54 minut, od startu až po separaci všech satelitů.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (3/12)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Old Surehand
21:35 Ztracený král
23:25 Sraz (3/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (123)
21:30 Specialisté (124)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda (5)
21:30 Polda (6)
22:40 V.I.P. Vraždy II (5)
kanál SEZNAM 20:10 Dva supernosáči
22:00 Čistá práce
00:15 Dempsey a Makepeaceová (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vít Olmer: Den s Václavem Vydrou
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 22:15 Reportéri
22:45 Bezpečné Slovensko
23:05 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Šťastný domov
21:25 Šťastný domov
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (4)
21:25 Motiv pro vraždu
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook