Ariane 64 vynese první várku satelitů Amazon Leo
Na 12. února 2026 je naplánován start společnosti Arianespace s první raketou Ariane 64, nejvýkonnější verzí Ariane 6, vybavenou čtyřmi boostery. Na oběžnou dráhu dopraví 32 satelitů pro Amazon Leo.
Amazon Leo je satelitní síť Amazonu na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.
Mise s označením VA267 zahajuje první ze série 18 startů rakety Ariane 6, které si Amazon Leo objednal. S označením LE-01 (Leo Europe 01) od Amazonu se jedná o první start pro tuto konstelaci provedený s evropskou nosnou raketou.
Tímto startem prokáže evropská nosná raketa Ariane 6, těžká nosná raketa, svůj plný výkon a schopnost splnit požadavky na rozsáhlé nasazení konstelací.
Mise bude trvat celkem 1 hodinu a 54 minut, od startu až po separaci všech satelitů.