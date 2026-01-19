Quantcast
Pondělí, 19. ledna 2026

TRT spouští kanál pro mládež TRT Genc

Turecký veřejnoprávní vysílatel Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) nabízí nový televizní kanál pro mladé diváky. Stanice se jmenuje TRT Genc a vysílá se volně ( FTA) v HD rozlišení ze satelitu Türksat 4A (42°E).

Stanice se objevila v multiplexu TRT v tureckém paprsku, který má lepší podmínky pro příjem na Slovensku, než v České republice.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pronesl projev při zahájení vysílání TRT Genç, které se konalo v prezidentském kongresovém a kulturním komplexu Beştepe Millet v Ankaře. „Genç“ v turečtině znamená „mladý“. Tento projekt odráží důraz TRT na zapojení a inspiraci mladších generací prostřednictvím médií, kultury a hodnot.

TRT Genç poskytuje obsah pro mladší publikum: od vědy po umění, od sportu po dobrodružné programy, od herních show po osobní rozvoj, od biografických programů po nové technologie. Pravidelně vysílá od 15. ledna 2026.

Turecký veřejnoprávní vysílací systém neustále rozšiřuje své portfolio. V současné době nabízí přibližně 15 televizních stanic, včetně TRT World a TRT Türk, které jsou zaměřeny na mezinárodní trh. Dalšími stanicemi jsou TRT1 a TRT2, které mají obecný profil, a TRT Haber, TRT Çocuk, TRT Spor, TRT Spor Yildiz, TRT Belgesel, TRT Müzik, TRT Diyanet Çocuk, TRT eba, TRT Avaz, TRT Kurdi a TRT Arapca, které jsou zaměřeny na specifické publikum.

technické parametry - TRT Genc HD:

• Türksat 4A (42°E), freq. 11,795 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA, turecký paprsek

zdroj: satkurier.pl

