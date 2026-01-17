OK TV ukončila vysílání oznámení

OK TV ukončila vysílání oznámeníDNES! | redakce | tisk | názory
Nová česká celoplošná televize OK TV ukončila na svých oficiálních stránkách streamované vysílání s textovým oznámením o přerušení vysílání z technických důvodů.
Nyní je na oficiálních stránkách oktv.cz ve videopřehrávači jen černá obrazovka. Není jasné, zda bude vysílání OK TV ještě obnoveno.
Program byl součástí nabídky celoplošné vysílací sítě 24 (tedy DVB-T2 multiplex 24) a některých OTT platforem. Na podzim bylo z technických důvodů pozemní vysílání přerušeno a dostupné jen přes OTT platformy, kteří postupně stanici z nabídky stáhly a zůstalo jen živé vysílání na stránkách stanice. To je nyní minulostí.
Zda se stanice do éteru vrátí není jasné. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) provozovateli stanice, společnosti TV OK s.r.o. udělila v listopadu souhlas s přerušením terestrického vysílání do 16. ledna 2026. Pozemní vysílání ale obnoveno nebylo.