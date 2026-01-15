Ukrajinské kanály M1 a M2 pozastavily satelitní distribuci

Ukrajinské kanály M1 a M2 pozastavily satelitní distribuciDNES! | redakce | tisk
Satelitní diváci jsou bez možnosti příjmu ukrajinských komerčních stanic M1 a M2. Provozovatel těchto stanic přerušil vysílání obou svých programů na družici Astra 4A (4,8°E).
Programy M1 a M2 vysílají i nadále. Jen nejsou šířeny přes satelit (DTH).
"
Rozhodnutí bylo učiněno v souvislosti se složitou a nestabilní situací v zemi a jedná se o dočasné opatření zaměřené na optimalizaci práce televizního kanálu," uvedl důvody provozovatel ukrajinských stanic M1 a M2.
Diváky zároveň informoval, že vysílání M1 a M2 nyní mohou sledovat přes jiné distribuční platformy a to přes kabelové televizní sítě po celé Ukrajině, digitální pozemní vysílání DVB-T2 (platforma Zeonbud) a OTT služby, včetně Megogo, sweet.tv, Kyivstar TV, Volia TV a Vodafone TV.
"
Vzhledem ke kritické a obtížné situaci v naší zemi bylo rozhodnuto dočasně opustit vysílání přes satelit, ale s nástupem lepších časů tuto možnost určitě vrátíme," uvedla v oficiálním komentáři generální producentka televizního kanálu M1 Natela Čchartišvili-Zacarinna.
Tým kanálu se upřímně omlouvá divákům, kteří sledují stanice M1 a M2 přes satelit téměř 25 let a děkuje jim za důvěru a podporu po celou tuto domu.
Kanál M1 hodlá i nadále být hlavním hudebním kanálem na Ukrajině s cílem podporovat ukrajinské umělce a přinášet divákům hudbu, která inspiruje a spojuje.
bývalé technické parametry - M1 HD, M2 HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,073 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA