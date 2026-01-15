Konec některých obrázkových erotických kanálů na 19,2E

Konec některých obrázkových erotických kanálů na 19,2EDNES! | redakce | tisk | názory
Blíží se konec obrázkových erotických reklamních kanálů? V pondělí 12. ledna 2026 na kapacitě operátora Media Broadcast skončila významná část těchto volně ( FTA) vysílaných programů.
Na kmitočtu 12,633 GHz s horizontální polarizací na satelitu Astra na pozici 19,2°E skončily stanice "Dreamgirls24 TV", "Eroticsat24 TV", "GayBoys Live", "Heiss und Sexy" a "Traumfrauen TV".
Cílem těchto stanic bylo nabízet erotické hovory na telefonním čísle se zvýšeným tarifem. Jde o službu, která byla populární zejména v 90. letech minulého století. Dnes, v době internetu a lehce dostupné komunikace a erotického obsahu, jde o přežitek doby.
Výše uvedené stanice fungovaly s minimálními náklady. Zatímco běžná televizní stanice vyžaduje pro svoji kvalitní distribuci i několik Mbit/s, zmíněné obrázkové kanály si vystačily s kapacitou pouhých několik málo stovek kbit/s a to bez zvukové stopy, případně se s kapacitou pro zvuk v analogové kvalitě.
bývalé technické parametry - "Dreamgirls24 TV", "Eroticsat24 TV", "GayBoys Live", "Heiss und Sexy" a "Traumfrauen TV" (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA