Prima a prima+ uvedou reality show Asia Express

Exotická jihovýchodní Asie, emoce a extrémní podmínky na hraně možností. Do Česka přichází celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express! Získal si miliony fanoušků ve více než dvaceti zemích světa - fenoménem se stal například ve Francii, kde ho vysílají už dvacet let, pořad byl úspěšný také v Itálii a Španělsku.
Nyní se tento výjimečný formát poprvé představuje i českým divákům. Již brzy na Primě a prima+.
Různorodé dvojice známých i neznámých osobností vyrážejí na cestu napříč Asií. K dispozici mají jedno euro na den a velký úkol - dostat se jako první do cíle! Soutěžící cestou dostávají náročné úkoly, a zatímco jejich vztahy procházejí těžkými zkouškami, nad vodou je drží především jejich vůle. Jen ti, kteří zvládnou tlak, nepřízeň počasí a nečekané situace, mají šanci získat atraktivní finanční výhru.
Máme za sebou obrovské dobrodružství, jaké jsme kdy v životě zažili. Na dno si sáhli nejen soutěžící, ale také náš štáb. Natočili jsme tisíce hodin materiálu, abychom už brzy vzali na tuhle jízdu i diváky Primy a prima+,“ říká režisér projektu Michal Varga. „
Naši účastníci se vydali na cestu s minimálním budgetem a museli se spolehnout na vlastní důvtip, ochotu místních obyvatel a trochu štěstí. Putovali stopem, pěšky nebo tuktuky jenom s batohem a odhodláním dojít až do cíle, během cesty urazili 3500 kilometrů. To vše samozřejmě bez mobilního telefonu. Na každém kroku na ně čekaly výzvy, které měly prověřit jejich vzájemnou důvěru, fyzické síly i schopnost fungovat v úplně jiném světě,“ dodává Varga.
Asia Express je formát, který dlouhodobě patří mezi nejsilnější reality show na mezinárodním trhu. Nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Adrenalinový závod Asia Express je nejen testem rychlosti, vytrvalosti a strategického myšlení, ale také cestou do nitra lidských vztahů. Dvojice čeká souboj s vlastními hranicemi i s neúprosným tempem show v Laosu, Kambodži a Thajsku. Soutěžící získají zážitky, které by jako turisté nikdy neměli, a mohou jim změnit život. Diváci společně s nimi prozkoumají zákoutí těchto exotických zemí.
Diváci dnes hledají skutečné emoce a silné příběhy - a přesně to Asia Express nabízí. Nejde jen o cestování nebo soutěž, ale o také vztahy, rozhodování pod tlakem a momenty, které nelze nahrát ani zopakovat. Jsem rád, že tento mimořádně úspěšný a výrobně velmi náročný formát můžeme poprvé představit i českému publiku,“ říká Samuel Jaško, ředitel R&E.
Kreativní dohled nad novou show drží muž, který byl u zrodu českých Zrádců, Markus Krug.
Reality show Asia Express uvidí diváci již brzy na Primě a prima+.
zdroj: FTV Prima