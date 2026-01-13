Psychologické rodinné drama Syn na Nova Cinema

Psychologické rodinné drama Syn na Nova Cinema2dny | redakce | tisk | názory
Nova Cinema zařadí 17. ledna v 17:35 do svého programu rodinné psychologické drama Syn s Hughem Jackmanem v hlavní roli. Film režíroval Florian Zeller, navazuje na jeho předchozí oceňované dílo Otec. Oba filmy se věnují intimním rodinným tématům.
Hlavní roli ve filmu Syn ztvárnil charismatický Hugh Jackman. Hraje otce, kterému se život náhle obrátí vzhůru nohama, když se u jeho dveří objeví bývalá manželka s jeho synem Nicholasem, kterého hraje mladý Zen McGrath. Nicholas už delší dobu nechodí do školy a jeho psychický stav je nestabilní. Peter má s novou partnerkou Beth (v podání Vanessa Kirby) malého syna a dobře rozjetou kariéru, teď stojí před bolestným rozhodnutím, jestli opět převzít roli otce. Do příběhu navíc zasáhne i postava Anthonyho Millera, otce Petera, kterou ve filmu hraje Anthony Hopkins, a která ještě více prohloubí rodinné napětí.
Film nepoužívá velká gesta, je naopak tichým reálným portrétem bolesti, viny, nejistoty a zodpovědnosti. Bez patosu, zato s intenzivní psychologickou hloubkou. Snímek vznikl v koprodukci Francie, Velké Británie a USA.
Zajímavosti:
• Syn uzavírá volnou trilogii o rodinných traumatech, kterou Florian Zeller vytvořil ze svých divadelních her: Otec - Matka - Syn. Filmové adaptace ale existují zatím jen dvě, Otec (2020) a Syn (2022).
• Anthony Hopkins ve filmu znovu hraje roli „otce“, ale zde vystupuje v úplně jiné poloze než ve filmu Otec, kde za svůj výkon získal Oscara. Zeller mu roli nabídl přímo, protože chtěl, aby Hopkins svým minimalistickým herectvím vytvořil kontrast k postavě Petera.
• Hugh Jackman si roli otce v tomto filmu doslova vyžádal. Zeller původně zvažoval několik jiných jmen, ale Jackman mu osobně napsal dlouhý dopis, ve kterém vysvětlil, proč je pro něj tento příběh osobně důležitý a proč by jej měl hrát právě on. Režiséra tím přesvědčil.
• Vanessa Kirby byla obsazena během několika dnů, poté co Zeller viděl její výkon ve filmu Střípky ženy. Tvůrci chtěli herečku, která dokáže pracovat s tichou, nenápadnou intenzitou.
• Zen McGrath (Nicholas) byl jedním z posledních hereckých objevů castingu. Produkce dlouho hledala mladého herce, který by zvládl zahrát depresi bez přehrávání.
• Hlavní scény mezi Jackmanem a McGrathem vznikaly v chronologickém pořadí, což se v moderním filmu dělá jen zřídka. Mělo to pomoci vybudovat přirozenější vývoj vztahu otce a syna.
• Režisér pracoval s psychology a specialisty na adolescentní depresi, aby předešel stereotypnímu zobrazení duševních potíží.
• Při natáčení podle některých reportáží samotní herci uváděli, že se do rolí vžili natolik, že po skončení dne měli pocit, jako by “odehráli reálný život“. Na filmu to je znát.
• Hudba Hanse Zimmera ve filmu působí spíš jako pocit, ne jako doprovod.
• Natáčení probíhalo převážně v New Yorku, i když je film evropsko-americkou koprodukcí. Tvůrci ale úmyslně zvolili vizuálně neutrální styl, aby se příběh mohl odehrávat kdekoliv a nepůsobil regionálně.
zdroj: Nova