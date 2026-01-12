Dramau podle skutečných událostí Peníze těch tupců na Nova Cinema

Quantcast
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Nova Cinema uvede 15. ledna ve 20:00 premiéru filmu Peníze těch tupců. Je to chytré, vtipné a také napínavé drama z roku 2023, které vzniklo na základě skutečných událostí. Ukazuje, jak skupina amatérských investorů dokázala prostřednictvím internetu otřást giganty z Wall Street.

Režie se ujal zkušený tvůrce Craig Gillespie, známý svým citlivým vyvažováním mezi dramatem a humorem. Právě to dělá z filmu atraktivní podívanou nejen pro fanoušky ekonomických kauz. Příběh sleduje partu obyčejných lidí, kteří se rozhodli investovat do videoherní společnosti GameStop a tím organizovaně navyšovat její hodnotu. I složité finanční mechanismy dokáže film převést do srozumitelné a lidské podoby.

Tvůrci vycházeli z knižní předlohy Bena Mezricha, a film tak nestojí jen na dramatu, ale i na dokumentární přesnosti. Popisuje reálné události, které vedly k jedné z nejvíce mediálně i finančně sledovaných „burzovních bouří“. Film však pracuje s přetvářenou realitou: investiční kauza trvala ve skutečnosti několik let - akcie GameStop začal uvedený investor nakupovat už v roce 2019 a populární větu „I like the stock“ pronesl až na počátku roku 2020. Film tyto momenty zhušťuje do dramatického sledu událostí, což podporuje celkovou působivost vyprávění.

Ve filmu stojí také na skvělých hereckých výkonech. V hlavních rolích se objevují Paul Dano, Pete Davidson a Seth Rogen. Natáčení probíhalo v roce 2022 v New Jersey, mimo jiné na kampusu katolické univerzity Saint Elizabeth či v lokalitách Essex a Hudson.

• Pivo, které postava investora v podání Paula Dana pije v jedné ze scén, se vyrábí v malém kalifornském městě Fort Bragg.
• Jedna z postav, hedge-fondový manažer, nosí ve filmu čepici s logem baseballového klubu New York Mets. Ve skutečnosti klub patří reálné osobě, kterou filmová předloha často kritizovala.

