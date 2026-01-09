Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 9. ledna 2026, svátek má Vladan

Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize JOJ otevírá dveře do nejdražšího seriálového světa současnosti - do Středozemě J. R. R. Tolkiena. Epická fantasy Pan prstenů: Prsteny moci, odehrávající se tisíce let před událostmi filmové trilogie, přichází poprvé z online platforem do vysílání na Slovensku.

TV JOJ uvede novinku v sobotu 10. ledna ve 20:40 hodin.

Středozem před Frodovým prstenem
Novoroční akvizice JOJky - první série Pán prstenů: Prsteny moci - vrací diváky tisíce let před události filmové trilogie Pán prstenů a Hobit.

Pán prstenů: Prsteny moci uvede TV JOJ (foto: TV JOJ)
▲ Pán prstenů: Prsteny moci uvede TV JOJ (foto: TV JOJ)

Děj je zasazen do Druhého věku Stredozemě - do doby, kdy vznikly prsteny moci. Tehdy začal vzestup temného pána Saurona a o budoucnost světa bojovali elfové, lidé i trpaslíci.

Seriál rozvíjí Tolkienovu mytologii o nové postavy a příběhy, které jsou inspirovány dodatky k původním knihám. Diváci se mohou těšit na velké dějové linie i intimnější konflikty mezi jednotlivými rasami, kde se potýká touha po hrdinství s lákadlem moci.

Nejdražší seriál v dějinách televize
Projekt vznikl pro platformu Amazon Prime Video a stále platí, že patří mezi nejambicióznější televizní produkce všech dob. První série si podle dostupných údajů vyžádala rozpočet více než 450 milionů dolarů - včetně nákladů na práva k dílu a masivní marketing.

Výsledkem je vizuálně výjimečný seriál s náročným filmovým zpracováním: velkolepé lokace, detailní kostýmy, filmová kamera a digitální triky, které posouvají televizní fantasy na úroveň vysokorozpočtového kinohitu.

Každá epizoda působí jako samostatný filmový blockbuster.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XII
kanál CT2 20:00 Sicilský klan
22:05 Anděl pomsty
23:25 Čtyři sluhové a čtyři mušketýři
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Tajemná komnata
23:35 V cizí kůži
01:55 Mentalista VI (17)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
00:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Jdi na to
22:25 Teror
00:10 Dempsey a Makepeaceová (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (3, 4)
21:45 Emmanuella: Soukromá sbírka (6)
23:35 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:15 Americká krása
kanál DVOJKA 20:00 Família
20:30 Geniálna priateľka IV (1/10)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov (7)
21:40 Mesto tieňov (8)
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stíhán a podezřelý
22:00 Medicopter 117 (2)
23:00 Medicopter 117 (3)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook