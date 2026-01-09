Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJDNES! | redakce | tisk | názory
Televize JOJ otevírá dveře do nejdražšího seriálového světa současnosti - do Středozemě J. R. R. Tolkiena. Epická fantasy Pan prstenů: Prsteny moci, odehrávající se tisíce let před událostmi filmové trilogie, přichází poprvé z online platforem do vysílání na Slovensku.
TV JOJ uvede novinku v sobotu 10. ledna ve 20:40 hodin.
Středozem před Frodovým prstenem
Novoroční akvizice JOJky - první série Pán prstenů: Prsteny moci - vrací diváky tisíce let před události filmové trilogie Pán prstenů a Hobit.
Děj je zasazen do Druhého věku Stredozemě - do doby, kdy vznikly prsteny moci. Tehdy začal vzestup temného pána Saurona a o budoucnost světa bojovali elfové, lidé i trpaslíci.
Seriál rozvíjí Tolkienovu mytologii o nové postavy a příběhy, které jsou inspirovány dodatky k původním knihám. Diváci se mohou těšit na velké dějové linie i intimnější konflikty mezi jednotlivými rasami, kde se potýká touha po hrdinství s lákadlem moci.
Nejdražší seriál v dějinách televize
Projekt vznikl pro platformu Amazon Prime Video a stále platí, že patří mezi nejambicióznější televizní produkce všech dob. První série si podle dostupných údajů vyžádala rozpočet více než 450 milionů dolarů - včetně nákladů na práva k dílu a masivní marketing.
Výsledkem je vizuálně výjimečný seriál s náročným filmovým zpracováním: velkolepé lokace, detailní kostýmy, filmová kamera a digitální triky, které posouvají televizní fantasy na úroveň vysokorozpočtového kinohitu.
Každá epizoda působí jako samostatný filmový blockbuster.
zdroj: JOJ