Čtvrtek, 8. ledna 2026

Televize Seznam letos nabídne české filmy a seriály či francouzské komedie

Televize Seznam nabídne divákům v roce 2026 české filmy a seriály, francouzské komedie i zahraniční hollywoodské trháky se známými herci.

Diváci se mohou během prvních měsíců nového roku těšit na pořádnou porci napětí i silných lidských příběhů v podobě české seriálů. Televize Seznam jim nabídne například kriminální seriál Ach ty vraždy s hvězdou české kinematografie Jiřinou Bohdalovou, návrat legendární Sanitky 2, kde zazáří Jaromír Hanzlík či Dagmar Havlová, i na pokračování osudů lékařů v seriálu Nemocnice na kraji města - nové osudy s Josefem Abrhámem, Lucií Vondráčkovou, Sašou Rašilovem, Eliškou Balzerovou, Richardem Krajčem a dalšími. Milovníky detektivek potěší také Kriminálka Staré Město, v níž vyšetřují zapeklité případy Milan Lasica či Matěj Hádek. Zkrátka večery, kdy bude těžké televizi vypnout.

Chybět nebudou ani české filmové legendy jako Černí baroni, Tankový prapor, Léto s kovbojem, Dívka na koštěti, Obecná škola a další. Z detektivek pak například Past na kachnu, Případ mrtvého muže či Motiv pro vraždu.

Ze zahraniční akviziční tvorby budou mít radost fanoušci charismatického detektiva Kojaka, který bude řešit své případy na obrazovkách už od ledna.

A pro milovníky humoru nabídne Televize Seznam oblíbené francouzské komedie s Jean Paul Belmondem, Louisem de Funesem, Pierrem Richardem a italské s Paolo Villaggiem.

zdroj: TV Seznam

