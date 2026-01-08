Televize Seznam v prosinci zvýšila share na 2,78 procenta

Televize Seznam v prosinci zvýšila share na 2,78 procentaDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Seznam navýšila v prosinci v meziročním srovnání svůj podíl ve sledovanosti o téměř 21 %. Na trhu tuzemských televizních stanic má tak aktuálně share 2,78 %.
Svým prosincovým a vánočním programovým schématem zasáhla celkem 3,3 milionu diváků v cílové skupině 18-69 let, respektive 4,8 milionu diváků v cílové skupině 4+. O Vánocích se stala čtvrtou nejsledovanější tuzemskou stanicí.
Televize Seznam slavila úspěch se svou vánoční nabídkou plnou tradičních českých pohádek. Celkový share v cílové skupině 18-69 let za období od 22. - 26. 12. byl 5 %. Zásah byl 2,45 milionu diváků. Televize Seznam se ve dnech 23. 12. a 24. 12. stala čtvrtou nejsledovanější stanicí v České republice se zásahem 1,98 milionu diváků, respektive 2,7 milionu ve věkové skupině 4+.
Nejsledovanějším pořadem se stala pohádka Tři oříšky pro Popelku vysílaná 23. 12. Zaznamenala 16,54% share. Při reprízách během Štědrého dne a druhého svátku vánočního zaznamenala share 13,49 %, respektive 8,45 %. Celkem ji i s reprízami zhlédlo více než 1,27 milionu diváků v cílové skupině 18-69 let, respektive 1,76 milionu ve skupině 4+.
Televize Seznam patří mezi pět televizních kanálů s největším meziročním nárůstem podílu na trhu v divácké skupině 4+. Navýšila podíl na 2,02% share, což je o 24 % více než loni. Dařilo se jí v hlavním vysílacím čase i v celkovém denním vysílání. Ve skupině 18-69 let získala průměrný share 2,16 %.
zdroj: TV Seznam