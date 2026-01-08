Pán profesor se vrací na TV Markíza v šesté sérii

Pán profesor se vrací na TV Markíza v šesté sériiDNES! | redakce | tisk | názory
Již v pondělí 26. ledna 2026 odstartuje šestá série úspěšného rodinného komediálního seriálu Pán profesor. Televizní fenomén, který se nebojí otevírat citlivá a aktuální témata mladé generace, přinese nové příběhy, emoce a výzvy.
Seriálový hit o středoškolském učiteli Samu Vozárovi, v podání Tomáše Maštalíra, se stal výjimečným zejména díky své schopnosti propojovat silná společenská témata s lehkostí a humorem. Příběhy mladých lidí, jejich vnitřní boje, hledání identity či vztahy s dospělými rezonovaly napříč generacemi.
Diváci v předchozích pěti sériích s napětím sledovali, jak se vyvíjí a jakým překážkám čelí vztah hlavní dvojice učitelů - charismatického Sama Vozára s nekonvenčním přístupem nejen k učení a empatické Klaudie Belanské, která vyznává pravidla.
Do školních lavic se vrátí i oblíbení studenti v podání Kláry Kerešové, Martiny Obšitníkové, Samuela Kvalicha, Dávida Kytku, Romana Maximiliána Kollára, Sáry Hrčkové, Rebeky Vlčkové či Benjamína Arvaye. Diváci se mohou těšit i na mladé herecké talenty, které se v jednotlivých epizodách zhostí hlavních studentských postav - mezi nimi se objeví například i Kristián Macháček, hvězda seriálového megahitu Sľub či Karolin Omastová, známá z úspěšného Voyo Originálu Sex O´Clock. Tvůrci si zároveň připravili pro všechny fanoušky seriálu milé překvapení, které je ve vzpomínkách vrátí k předchozím pěti sériím.
Seriál Pán profesor, který vznikl ve spolupráci TV Markíza a produkční společnosti Paprika Studios, vychází z německého formátu Der Lehrer. Televize Markíza jej uvedla poprvé v roce 2020 a od té doby odvysílala pět sérií.
zdroj: Markíza