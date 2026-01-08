Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Pán profesor se vrací na TV Markíza v šesté sérii

DNES! | redakce | tisk | názory

Již v pondělí 26. ledna 2026 odstartuje šestá série úspěšného rodinného komediálního seriálu Pán profesor. Televizní fenomén, který se nebojí otevírat citlivá a aktuální témata mladé generace, přinese nové příběhy, emoce a výzvy.

Seriálový hit o středoškolském učiteli Samu Vozárovi, v podání Tomáše Maštalíra, se stal výjimečným zejména díky své schopnosti propojovat silná společenská témata s lehkostí a humorem. Příběhy mladých lidí, jejich vnitřní boje, hledání identity či vztahy s dospělými rezonovaly napříč generacemi.

Seriál Pán profesor (foto: TV Markíza)
▲ Seriál Pán profesor (foto: TV Markíza)

Diváci v předchozích pěti sériích s napětím sledovali, jak se vyvíjí a jakým překážkám čelí vztah hlavní dvojice učitelů - charismatického Sama Vozára s nekonvenčním přístupem nejen k učení a empatické Klaudie Belanské, která vyznává pravidla.

Do školních lavic se vrátí i oblíbení studenti v podání Kláry Kerešové, Martiny Obšitníkové, Samuela Kvalicha, Dávida Kytku, Romana Maximiliána Kollára, Sáry Hrčkové, Rebeky Vlčkové či Benjamína Arvaye. Diváci se mohou těšit i na mladé herecké talenty, které se v jednotlivých epizodách zhostí hlavních studentských postav - mezi nimi se objeví například i Kristián Macháček, hvězda seriálového megahitu Sľub či Karolin Omastová, známá z úspěšného Voyo Originálu Sex O´Clock. Tvůrci si zároveň připravili pro všechny fanoušky seriálu milé překvapení, které je ve vzpomínkách vrátí k předchozím pěti sériím.

Seriál Pán profesor, který vznikl ve spolupráci TV Markíza a produkční společnosti Paprika Studios, vychází z německého formátu Der Lehrer. Televize Markíza jej uvedla poprvé v roce 2020 a od té doby odvysílala pět sérií.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Luhačovice - Brána moravského ráje
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (1/2)
21:00 Otcové průmyslu (1/10)
21:30 Vzpoura zvířat (1/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (3)
21:25 Bachelor Česko II (14)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (17)
kanál PRIMA 20:15 Matky
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Discopříběh
21:55 Kojak: Ariana
23:45 Dempsey a Makepeaceová (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Islande
22:00 Nový začiatok
23:37 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Narodení v Skalnatých vrchoch
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (1/13)
21:25 Okres na severu (2)
22:35 Medicopter 117 (1/82)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook