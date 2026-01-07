Quantcast
Čtvrtek, 8. ledna 2026

Modrá krev pokračuje. ČT představí další šlechtické rody

včera | redakce | tisk | názory

Jejich historie je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po vzniku samostatného Československa, aristokraté žijí mezi námi.

A s nimi příběhy jejich rodů, které v seriálu Modrá krev přináší Česká televize. První díl již čtvrté řady se premiérově představí 7. ledna ve 20:00 na ČT2.

Zároveň je v prodeji druhý díl knihy Modrá krev, jež je rozšířením druhé řady oblíbeného dokumentárního pořadu a navazuje na knižní bestseller Modrá krev. Nabízí nezkrácené rozhovory, podrobné rodokmeny a obrazové galerie předků i rodových sídel.

Modrá krev IV (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
Modrá krev IV (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

Modrá krev, která divákům přibližuje šlechtické rody a jejich život, je součástí vysílání České televize už od roku 2017. Jsem moc rád, že se seriálu daří, a že je u diváků oblíbený. Jasně to dokazují i čísla. Předchozí třetí řadu Modré krve sledovalo průměrně 544 000 diváků starších 15 let a průměrný podíl na sledovanosti byl 14,15 %. Nadprůměrná byla i sledovanost na internetu. Úspěšná je i první kniha Modrá krev, které se prodalo již bezmála 38 000 kusů a stala se bestsellerem,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Průvodcem nové desetidílné série je opět František Kinský, který představuje jednotlivé aristokraty, klade otázky, rozplétá v rozhovorech někdy i dost složité příbuzenské vztahy, naslouchá vyprávění o historii dávné i nedávné, ale také o současnosti. Každý díl je již tradičně věnován jednomu rodu. První Harrachům, další Thunům, následovat budou díly o Clam Gallasových, Riegrových, Žerotínových, Schlickových a Larischových. V posledních dílech budou představeni Korfové, Serényi Thienové a Šimonkovi.

Česká televize v projektu Modrá krev, který nabízí čerstvý pohled na českou šlechtu, představila dosud šestadvacet rodů. Diváci i odborníci se vzácně shodují na tom, že přinesl řadu překvapivých svědectví o životech šlechticů, náhledy na minulost i současnost.

Rodová šlechtická linie má s sebou nést sílu ducha. Svou roli hraje křesťanská výchova a hierarchie hodnot. Důležité jsou vzory, kterými mohou být rodiče, prarodiče, nebo příbuzní. Šlechtické tituly samy o sobě vám žádné výhody nepřinesou. Rozhodně to tak nebylo v padesátých letech minulého století,“ vysvětluje František Kinský.

Chceme ukázat odkaz, který je současností. Rody žijí dál, tvoří je lidé z masa a kostí, kteří mají obrovský nadhled na příkoří, která se jim děla v průběhu minulého století. Sami sebe vnímají jako správce majetku, o který se starají, aby jej mohli předat potomkům,“ uvádí kreativní producentka Lenka Poláková.

Modrá krev seznamuje diváky také s nejmladší generací aristokratů. Mnozí z nich sice vyrostli v zahraničí, ale převzali rodinné dědictví a začali jej spravovat. Jak se jim to daří, jak těžké je v současnosti dostát rodinnému krédu a jak se vyrovnávali či vyrovnávají s českým prostředím, to vše televizním divákům přibližuje právě unikátní dokumentární seriál České televize.

zdroj: ČT

Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
