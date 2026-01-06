ATV Avrupa již v HD a s novými parametry

ATV Avrupa již v HD a s novými parametry2dny | redakce | tisk | názory
Turecká privátní televize ATV v mezinárodní verzi pro Evropu začala vysílat ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice ATV Avrupa HD se vysílá na upravených parametrech v rámci mini paketu na satelitu Türksat 4A. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).
ATV Avrupa spolu s A Haber vysílají na nových vysílacích parametrech na pozici 42°E. Vysílání je nadále poskytováno z družice Türksat 4A v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).
S přechodem obou stanic do HD rozlišení se ale změnily parametry příjmu. Mini paket se nadále vysílá na frekvenci 11,883 GHz s vertikální polarizací. Symbolová rychlost byla navýšena ze 4800 na 5000 ksymb/s, FEC se změnilo z 5/6 na 3/4, norma z DVB-S na DVB-S2 a modulace z QPSK na 8PSK. Samotné programy přešly z MPEG-2/SD na vysílání v MPEG-4/HD. Obě stanice zůstávají FTA.
Posláním stanice ATV Avrupa HD je přinášet Turkům žijících v Evropě aktuální zpravodajství a informace a další pořady vlastní tvorby, na která má provozovatel vysílací práva pro šíření mimo území Turecka. ATV Haber HD je celodenní zpravodajský kanál v tureckém jazyce. Divákům nabízí aktuální informace z domova i ze světa z turecké perspektivy.
ATV doposud vyráběla signál ATV pouze v národní verzi, která je dostupná ze stejného satelitu z východního paprsku. Pro příjem je u nás nutná parabola o větším rozměru (kolem 120 cm). Tato verze ATV nabízí pořady, které může vysílat jen na území Turecka.
technické parametry - ATV Avrupa HD, ATV Haber HD:
• Türksat 4A (42°E), freq. 11,883 GHz, pol. V, SR 5000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA, west beam