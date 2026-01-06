Quantcast
ATV Avrupa již v HD a s novými parametry

2dny | redakce | tisk | názory

Turecká privátní televize ATV v mezinárodní verzi pro Evropu začala vysílat ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice ATV Avrupa HD se vysílá na upravených parametrech v rámci mini paketu na satelitu Türksat 4A. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).

ATV Avrupa spolu s A Haber vysílají na nových vysílacích parametrech na pozici 42°E. Vysílání je nadále poskytováno z družice Türksat 4A v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).

ATV Avrupa HD - záběr z příjmu stanice
▲ ATV Avrupa HD - záběr z příjmu stanice

S přechodem obou stanic do HD rozlišení se ale změnily parametry příjmu. Mini paket se nadále vysílá na frekvenci 11,883 GHz s vertikální polarizací. Symbolová rychlost byla navýšena ze 4800 na 5000 ksymb/s, FEC se změnilo z 5/6 na 3/4, norma z DVB-S na DVB-S2 a modulace z QPSK na 8PSK. Samotné programy přešly z MPEG-2/SD na vysílání v MPEG-4/HD. Obě stanice zůstávají FTA.

Posláním stanice ATV Avrupa HD je přinášet Turkům žijících v Evropě aktuální zpravodajství a informace a další pořady vlastní tvorby, na která má provozovatel vysílací práva pro šíření mimo území Turecka. ATV Haber HD je celodenní zpravodajský kanál v tureckém jazyce. Divákům nabízí aktuální informace z domova i ze světa z turecké perspektivy.

ATV doposud vyráběla signál ATV pouze v národní verzi, která je dostupná ze stejného satelitu z východního paprsku. Pro příjem je u nás nutná parabola o větším rozměru (kolem 120 cm). Tato verze ATV nabízí pořady, které může vysílat jen na území Turecka.

technické parametry - ATV Avrupa HD, ATV Haber HD:

• Türksat 4A (42°E), freq. 11,883 GHz, pol. V, SR 5000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA, west beam

Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
