Pondělí, 5. ledna 2026, svátek má Dalimil

Itálie: Motor Trend rebrandován na Discovery Turbo

V neděli 4. ledna 2026 provedla společnost Warner Bros. Discovery (WBD) rebranding jednoho ze svých bezplatných programů, které provozuje na italském televizním trhu. Stanice Motor Trend se představila pod novou značkou Discovery Turbo.

Programové cílení Discovery Turbo se nemění. Stále je zaměřeno na mužské publikum a svět motorismu.

Stanice Discovery Turbo je dostupná divákům bezplatné DTH platformy TivúSat a také placené televize Sky Italia. Program je také poskytován bezplatně prostřednictvím pozemního vysílání. Distribuční trasa je dostupná na satelitu Eutelsat 9B, která je FTA. Program z této družice mohou z italského paprsku přijímat diváci s odpovídajícím technickým vybavení - přijímačem s podporou režimu multistream a modulace 16APSK. Nicméně tento signál není určen pro DTH. Dostupná přijímací technika ale nabízí přístup k zajímavým programům, které jsou jinde zakódovány.

Discovery Turbo je v pořadí druhým programem přímo pod značkou Discovery, který mohou diváci v Itálii přijímat na běžnou anténu vedle hlavního programu Discovery Channel.

technické parametry - Discovery Turbo HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,393 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra MA + Videoguard

technické parametry - Discovery Turbo HD:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 36, FTA

