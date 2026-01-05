Quantcast
Pondělí, 5. ledna 2026

Novinky Magio TV: Start Magio Music, konec Super One

Na konci roku 2025 a začátku nového roku 2026 došlo k programovým změnám v nabídce televizních platforem pod značkou Magio operátora Slovak Telekom (ST).

Na Silvestra skončily známé hudební kanály MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV, MTV Hits, MTV Live, Nick Music) a to bez náhrady od provozovatele stanic.

Operátor ST se v rámci zachování hudebního obsahu rozhodl od 1.1.2026 nabízet nový obsah Magio Music, kteří najdou klienti Magio TV cez internet na EPG pozici 149. Hudební kanál nabídne divákům stovky hodin koncertů světoznámých interpretů - od těch komorních až po největší světové festivaly.

Skončila také zábavní stanice Comedy Central z důvodu rozhodnutí provozovatele. Stanice byla součástí maďarského prémiového balíčku.

Z nabídky Magio TV Sat (Magio TV cez satelit) byla k Novému roku vyřazena stanice pro dospělé Super One. Naopak pro klienty Magio TV cez internet s tarify L a XL operátor přidal program Babes TV. Diváci jej najdou na 208. pozici v EPG.

Paramount Network opustil český trh
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
