Pátek, 2. ledna 2026, svátek má Karina

Viasat Ukraine: Nové filmové kanály, konec Nickelodeon

Nový rok 2026 je ve znamení poměrně významných změn na ukrajinské satelitní placené televizi Viasat Ukraine. K 1.1.2026 totiž skončily dětské programy Nickelodeon, Nick Jr. a Nicktoons.

Ve stejný den skončil i filmový kanál Viasat Kino Megahit.

Všechny čtyři stanice ukončily své působení na ukrajinském televizním trhu. Z tohoto důvodu již nejsou dostupné abonentům Viasat Ukraine.

S koncem dětských stanic skupiny Nickelodeon skončil i doplňkový balíček "Dětský".

Většinu dětského obsahu kanálů Nickelodeon mohou tamní abonenti sledovat na ukrajinském dětském kanálu PLUSPLUS, který je součástí nabídky DTH služby Viasat Ukraine.

Po odchodu jednoho filmového kanálu z ukrajinského trhu nabízí operátor Viasat Ukraine jako náhradu tři jiné filmové stanice - Tvoje kino HIT (kanál světových a ukrajinských filmů), Tvoje kino ACTION (kanál adrenalinových filmů) a Tvoje kino RELAX (kanál hřejiných a příjemných filmů).

Nové filmové stanice jsou součástí balíčku Premium HD za 249 UAH měsíčně. Balíček Premier bude obsahovat čtyři stanice: Hollywood HD, Tvoje kino HIT, Tvoje kino ACTION a Tvoje kino RELAX. Jeho cena zůstala nezměněná (49 UAH měsíčně).

technické parametry - Hollywood HD, Tvoje kino HIT, Tvoje kino ACTION a Tvoje kino RELAX:

Astra 4A (4,8°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Verimatrix

