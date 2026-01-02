Quantcast
Pátek, 2. ledna 2026, svátek má Karina

Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Vedení Zpravodajství České televize se rozhodlo k 5. lednu 2026 posílit jednotlivé pořady ČT24 novým rozdělením moderátorských pozic. Změna se dotkne i hlavní zpravodajské relace Události.

Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Zpravodajství České televize (foto: Česká televize)
▲ Zpravodajství České televize (foto: Česká televize)

Jde o proces, který je běžný i v mnohých jiných zahraničních zpravodajských televizích. Diváci si budou moci lépe zvyknout na své oblíbené moderátory, přičemž žádný z nich ČT neopouští. Vedení zpravodajství chce u moderátorů jednoznačně využít jejich dlouholetých zkušeností a také profesních kvalit, které opakovaně na obrazovkách České televize potvrdili.

Od 5. ledna 2026 budou pořady obsazeny v následujícím složení:

Události: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička, Martin Řezníček. Moderátorský tým v blízké době doplní Tereza Kručinská.

Události, komentáře: Tereza Řezníčková, Lukáš Dolanský

Interview ČT24: Barbora Kroužková, Daniel Takáč

V 90' ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.

Studio ČT24: Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková, Kateřina Švédová

Události, komentáře týdne: Klára Radilová, Lukáš Dolanský, Jana Fabianová

Události, komentáře v ekonomice: Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil

zdroj: ČT

TV program

kanál CT1 20:10 Konec světa
22:25 Pupendo
00:30 Bolkoviny
kanál CT2 20:00 Četník ve výslužbě
21:45 Kapitán
23:30 Dobrodruh
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Kámen mudrců
23:20 Kamarád taky rád
01:30 Šťastný Nový rok
kanál PRIMA 20:15 Přízraky v Benátkách
22:25 G. I. Joe Origins: Snake Eyes
00:50 Kletba bratří Grimmů
kanál SEZNAM 20:10 Bomber
22:00 Lovec hlav
00:00 Nevyřešený případ
kanál BARRANDOV 20:00 André Rieu - Sen noci svatojánské
22:50 Emmanuella: Soukromá sbírka (5)
00:50 Exkluziv!
kanál JEDNOTKA 20:30 A máme, čo sme chceli (1/2)
21:30 Učiteľka
23:15 Vlny
kanál DVOJKA 20:10 Dotyky Slovenského raja
20:40 Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom
21:30 Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom- film o filme
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov (5)
21:40 Mesto tieňov (6)
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Panna a Netvor
22:15 Falešný kníže
23:55 Kandráčovci

