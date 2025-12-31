Zoom TV a Metro skončily v polském DTT

Zoom TV a Metro skončily v polském DTTDNES! | redakce | tisk | názory
Dva celoplošné komerční kanály Zoom TV a Metro ukončily vysílání v polském celoplošném multiplexu 8 (MUX 8). Obě stanice vysílají i nadále prostřednictvím alternativních distribučních platforem.
V pondělí 29. prosince 2025 ukončila společnost Green Content/TVN Warner Bros. Discovery distribuci svého programu Metro na klasickou pozemní anténu. Ve stejný den společnost Kino Polska TV/Grupa Kino Polska opustila pozemní vysílání s programem Zoom TV. V obou případech byla licence platná jen do 28. prosince 2025 a vysílatelé neprojevili zájem o prodloužení platnosti licencí a pokračování šíření v pozemním vysílání.
V osmém polském multiplexu dlouhodobě nevysílá ani stanice ViDoc TV společnosti Red Carpet TV/Red Carpet Media Group.
Aktuálně se v MUXu 8 vysílají programy Nowa TV, WP, Republika a wPolsce24.
Na uvolněné dvě pozice po Metro TV a Zoom TV byl vypsán nový tendr.
Polský MUX 8 jako jediný z celoplošných paketů vysílá v pásmu VHF, které vyžaduje instalaci přijímací antény pro tzv. třetí televizní pásmo. V roce 2026 se chystá upgrade do DVB-T2/HEVC. Ani po této technické změně se programy Metro TV a Zoom TV v pozemním vysílání již neobjeví.
zdroj: satkurier.pl