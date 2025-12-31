Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 31. prosince 2025, svátek má Silvestr

Music Box Classic i v Plustelce

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová hudební televize Music Box Classic je dostupná u dalšího televizního operátora. Stanice se stala součástí programová nabídky digitální pozemní placené televize Plustelka, operátora Towercom.

Stanice Music Box Classic nahradila původní program MTV 00s, který dnes ukončil své vysílání. Stejně jako další videoklipové stanice pod značkou MTV.

Music Box Classic je součástí slovenského čtvrtého DVB-T2 multiplexu.

Na českém a slovenském trhu aktuálně provozuje společnost Music Box Television celkem čtyři programy Music Box. Jde o stanice Music Box Dance, Music Box Hits, Music Box Sexy a zmíněný kanál Music Box Classic. Čtveřice uvedených program je součástí OTT nabídky Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní vyjednávání ohledně zařazení do programového rastru.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA
Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA
Nadělte letos lepší Vánoce
Nadělte letos lepší Vánoce
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:45 Všechnopárty
21:40 StarDance Tour... když hvězdy tančí na Silvestra
00:00 Hymna ČR
kanál CT2 20:20 Zvoník u Matky Boží
22:20 Fanfán Tulipán
00:00 Hymna ČR
kanál NOVA 20:35 Na lovu: Silvestrovský speciál
21:55 Možné je všechno! Silvestr
00:00 Novoroční přípitek
kanál PRIMA 20:25 Inkognito - Silvestr 2025
22:25 Prima Partička Silvestr
00:00 Lidi, které nesnášíme na svatbě
kanál SEZNAM 22:15 Autobazar Monte Karlo (1-12)
23:55 Autobazar Monte Karlo 2 (1-11)
01:55 Krmelec (1-10)
kanál BARRANDOV 20:15 Silvestrovské vaření s Jirkou Babicou
20:50 Policie Delta: Velký barrandovský zásah
21:35 Vím, že nic nevím - Silvestr
kanál JEDNOTKA 21:15 Záhady tela
22:35 Neskoro večer
00:02 No Name TOUR
kanál DVOJKA 20:35 Queen: Hungarian Rhapsody - naživo v Budapešti
22:10 Black Sabbath naživo: Gathered in Their Masses
00:02 AC/DC: Večne mladí
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Simona: Tichá noc
21:50 Partička
23:45 Silvester so Susedmi
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Nejvtipnejší Silvestr
22:15 Všechno co mám rád Silvestr
00:35 Kandráčovci & Čechomor

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook