Music Box Classic i v Plustelce

Nová hudební televize Music Box Classic je dostupná u dalšího televizního operátora. Stanice se stala součástí programová nabídky digitální pozemní placené televize Plustelka, operátora Towercom.
Stanice Music Box Classic nahradila původní program MTV 00s, který dnes ukončil své vysílání. Stejně jako další videoklipové stanice pod značkou MTV.
Music Box Classic je součástí slovenského čtvrtého DVB-T2 multiplexu.
Na českém a slovenském trhu aktuálně provozuje společnost Music Box Television celkem čtyři programy Music Box. Jde o stanice Music Box Dance, Music Box Hits, Music Box Sexy a zmíněný kanál Music Box Classic. Čtveřice uvedených program je součástí OTT nabídky Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní vyjednávání ohledně zařazení do programového rastru.