TV JOJ uvede dokument Divoké Slovensko s Nigelem Marvenem 2
TV JOJ odstartuje rok 2026 dobrodružstvím z domácí divočiny - 2. ledna ve 20:40 hodin uvede v prime time dokument Divoké Slovensko s Nigelem Marvenem 2, ve kterém světoznámý britský dobrodruh ukáže slovenské hory, hrady i "modrou žábu" tak, jak jsme je ještě v televizi neviděli.
Pokračování oceňovaného projektu spojí divokou přírodu, hrady, legendy i výjimečná zvířata a ukáže Slovensko jako skrytý. Bezprostředně po odvysílání bude následovat i Film o filmu.
Zařazením dokumentu do prime time JOJ otevřeně navazuje na úspěch prvního dokumentu o divokém Slovensku. Oba snímky si diváci mohou prohlédnout na JOJ play od 2. ledna.
Brita Nigela Marvena znají diváci na celém světě jako tvůrce filmů o divoké přírodě, scenáristy a dobrodruha pro osobitý styl, inovativní programy a entuziasmus. Známý se stal hlavně díky trháku Prehistorický park. Posledních deset let tvoří vědecké, dobrodružné a přírodopisné dokumenty s vlastní produkční společností. Za svou tvorbu získal několik ocenění.
I nový dokument ukáže slovenským i světovým divákům, že Slovensko je skryt drahokam Evropy, který se svou biodiverzitou může srovnávat s exotickými zeměmi světa, s populacemi medvědů, vlků, rysů a množstvím druhů ptáků, plazů a obojživelníků.
Na realizaci projektu se během dvou let podílelo přibližně sto lidí a štáb při natáčení prošel desítky lokalit napříč Slovenskem.
zdroj: JOJ