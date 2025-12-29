Quantcast
Pondělí, 29. prosince 2025, svátek má Judita

Seriálový hit STVR Dotyk života se vrací ve druhé sérii

Od 4. ledna se na obrazovky STVR vrací úspěšný seriál Dotyk života. Diváci budou moci druhou sérii sledovat každou neděli ve 20:30 hodin na programu Jednotka.

Po divácky výrazně rezonující první sérii z prostředí porodnice se děj nové série přesouvá na pediatrii nemocnice Brehy, kde se denně rozhoduje nejen o zdraví dětí, ale také o tom, jak obstojí rodičovská láska v krizových situacích.

Tvůrci opět propojují medicínské případy s osobními příběhy zdravotníků a jejich rodin. Na oddělení přicházejí malí pacienti s běžnými dětskými onemocněními, úrazy i život ohrožujícími diagnózami, ale zároveň se zde řeší konflikty v rodinách, domácí násilí, šikana, závislosti či duševní zdraví dětí a teenagerů.

Dotyk života (foto: Matus Lago, STVR)
▲ Dotyk života (foto: Matus Lago, STVR)

Vedle dětských případů seriál citlivě ukazuje i to, co je pro pediatrii klíčové - práci s vystrašenými rodiči, kteří často stojí před nejtěžšími rozhodnutími v životě.

Hlavní hrdinkou druhé série je primářka dětského oddělení Linda (Antónia Lišková), špičková odbornice, která však dlouhá léta nezvládá vlastní vztah s dospívajícím synem Benjamínem (Maxim Rosenberg). Ten se po tragické události dostane přímo na její oddělení a oběma se začne hroutit pečlivě budovaná „komfortní zóna“. Do jejich příběhu vstupuje také dětský psychiatr Ľuboš (Marián Mitaš), Lindin bývalý spolužák a blízký přítel, který se snaží zprostředkovat cestu k porozumění.

Na pediatrii se setkáváme is lidsky velmi silnou dvojicí - pediatričkou Petrou (Kristína Svarinská) a zdravotním bratrem Adamem (Daniel Žulčák), jejichž život poznamenala ztráta dítěte a nečekané odhalení tajemství z minulosti. Jejich dějová linie otevírá téma rodičovské bolesti, prevence a druhé šance na rodinu.

Dotyk života 2 navazuje na úspěch první série a do děje přináší i známé postavy z porodnice. Diváci opět uvidí lékaře Jakuba (Ondřej Daniš) a porodní asistentku Evu (Jana Kolesárová), kterým do života výrazně vstoupila dcerka Dianka, ale také Richarda (Matej Babej) a Tanu (Katarína Krajčovičová), mladý pár spojený medicínou a náročnou rodinou. Na oddělení nechybí ani Judita (Anna Šišková) a Mariana (Julia Růžička Horváthová), které tentokrát fungují jako spojka mezi nemocničním prostředím, dětmi a jejich rodiči.

Zatímco první série se zaměřovala na začátky života, druhá série ukazuje, co všechno může děti a jejich rodiny potkat v dalších letech. Od „dětských nehod“ až po těžké chronické diagnózy či onkologická onemocnění. V jádru však zůstává stejné poselství: Za každým medicínským případem je člověk a vztah.

Seriál Dotyk života 2 startuje na STVR Jednotka v neděli 4. ledna ve 20:30 hodin. Nové části mohou diváci sledovat každou neděli v hlavním vysílacím čase.

zdroj: STVR

