Seriálový hit STVR Dotyk života se vrací ve druhé sérii

Seriálový hit STVR Dotyk života se vrací ve druhé sériiDNES! | redakce | tisk | názory
Od 4. ledna se na obrazovky STVR vrací úspěšný seriál Dotyk života. Diváci budou moci druhou sérii sledovat každou neděli ve 20:30 hodin na programu Jednotka.
Po divácky výrazně rezonující první sérii z prostředí porodnice se děj nové série přesouvá na pediatrii nemocnice Brehy, kde se denně rozhoduje nejen o zdraví dětí, ale také o tom, jak obstojí rodičovská láska v krizových situacích.
Tvůrci opět propojují medicínské případy s osobními příběhy zdravotníků a jejich rodin. Na oddělení přicházejí malí pacienti s běžnými dětskými onemocněními, úrazy i život ohrožujícími diagnózami, ale zároveň se zde řeší konflikty v rodinách, domácí násilí, šikana, závislosti či duševní zdraví dětí a teenagerů.
Vedle dětských případů seriál citlivě ukazuje i to, co je pro pediatrii klíčové - práci s vystrašenými rodiči, kteří často stojí před nejtěžšími rozhodnutími v životě.
Hlavní hrdinkou druhé série je primářka dětského oddělení Linda (Antónia Lišková), špičková odbornice, která však dlouhá léta nezvládá vlastní vztah s dospívajícím synem Benjamínem (Maxim Rosenberg). Ten se po tragické události dostane přímo na její oddělení a oběma se začne hroutit pečlivě budovaná „komfortní zóna“. Do jejich příběhu vstupuje také dětský psychiatr Ľuboš (Marián Mitaš), Lindin bývalý spolužák a blízký přítel, který se snaží zprostředkovat cestu k porozumění.
Na pediatrii se setkáváme is lidsky velmi silnou dvojicí - pediatričkou Petrou (Kristína Svarinská) a zdravotním bratrem Adamem (Daniel Žulčák), jejichž život poznamenala ztráta dítěte a nečekané odhalení tajemství z minulosti. Jejich dějová linie otevírá téma rodičovské bolesti, prevence a druhé šance na rodinu.
Dotyk života 2 navazuje na úspěch první série a do děje přináší i známé postavy z porodnice. Diváci opět uvidí lékaře Jakuba (Ondřej Daniš) a porodní asistentku Evu (Jana Kolesárová), kterým do života výrazně vstoupila dcerka Dianka, ale také Richarda (Matej Babej) a Tanu (Katarína Krajčovičová), mladý pár spojený medicínou a náročnou rodinou. Na oddělení nechybí ani Judita (Anna Šišková) a Mariana (Julia Růžička Horváthová), které tentokrát fungují jako spojka mezi nemocničním prostředím, dětmi a jejich rodiči.
Zatímco první série se zaměřovala na začátky života, druhá série ukazuje, co všechno může děti a jejich rodiny potkat v dalších letech. Od „dětských nehod“ až po těžké chronické diagnózy či onkologická onemocnění. V jádru však zůstává stejné poselství: Za každým medicínským případem je člověk a vztah.
Seriál Dotyk života 2 startuje na STVR Jednotka v neděli 4. ledna ve 20:30 hodin. Nové části mohou diváci sledovat každou neděli v hlavním vysílacím čase.
zdroj: STVR