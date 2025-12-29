Joey z Přátel na TV Doma v novém sítcomu Pán a jeho plán

Joey z Přátel na TV Doma v novém sítcomu Pán a jeho plánDNES! | redakce | tisk | názory
Legendární Joey z Přátel dospěl. Matt LeBlanc se v novém americkém sítkomu představí v roli manžela a otce tří dětí, který zjišťuje, že řídit domácnost je větší výzva než jakýkoli byznys.
Rodinný komediální seriál Pán a jeho plán (Mam with a Plan) startuje na TV Doma již v pondělí 5. ledna 2026 ve dvou částech za sebou.
Nový sítcom přináší svěží, situační humor a autentický pohled na rodičovství, partnerské kompromisy i každodenní chaos moderní rodiny, zejména tehdy, když se „pan domu“ rozhodne převzít plnou zodpovědnost za chod domácnosti. Hlavním hrdinou příběhu je Adam Burns, úspěšný stavební podnikatel, milující manžel a otec tří dětí. Když se jeho manželka Andi po letech strávených doma s dětmi rozhodne vrátit do práce, Adam přebírá hlavní roli v péči o rodinu.
Rychle však zjišťuje, že řídit pracovní projekty je často jednodušší než zvládat školní povinnosti, nákupy, rodičovské krize či nevyzpytatelnou dětskou logiku. Každá epizoda přináší nový kolotoč komických situací, malých katastrof i laskavých a dojímavých momentů, které jsou důvěrně známé každé rodině.
V roli Adama Burnse se představí Matt LeBlanc, kterému postava sedla zejména svou civilností a lidskostí. Nejde o dokonalého hrdinu, ale o obyčejného chlapa, který se snaží udělat pro svoji rodinu maximum, i když mu to často nevychází podle jeho představ. LeBlanc se na projektu podílel také jako výkonný producent a prosadil si tradiční multi-kamerový sítkomový formát natáčený před živým publikem, díky čemuž má seriál autentickou atmosféru klasických rodinných komedií.
Jeho manželku Andi ztvárňuje Liza Snyder, která se po letech péče o děti vrací do pracovního života a neúmyslně tím odstartuje sérii komických a často chaotických situací. Jejich děti - Kate, Teddy a Emme - v podání Grace Kaufman, Matthewa McCanna a Haly Finley vytvářejí dynamický, realistický a zábavný obraz moderní rodiny, ve které je každý den malým dobrodružstvím.
Seriál Pán a jeho plán vznikal v letech 2016 až 2020 a sestává ze čtyř sérií s celkovým počtem 69 epizod. Natáčelo se v Los Angeles, ale děj je situován na předměstí Pittsburghu. Autentičnost postavy Adama Burnse podtrhuje i fakt, že Matt LeBlanc se ještě před hereckou kariérou živil jako stavební dělník a tesař. Název seriálu zároveň odkazuje na to, že hlavní hrdina sice má plán, ale ten mu téměř nikdy nevyjde podle jeho představ.
Sítcom si získal přízeň diváků zejména díky humoru, který nestojí jen na vtipech, ale zejména na situacích blízkých skutečnému rodičovskému životu. Nechybí ani drobné vzkazy pro fanoušky Přátel - například stolní fotbal v obýváku rodiny Burnsových jako milý detail odkazující na ikonický Joeyho byt.
zdroj: Markíza