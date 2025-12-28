Quantcast
Neděle, 28. prosince 2025

Dětské kanály Pop a Tiny Pop končí

DNES! | redakce

Na britském trhu budou uzavřeny další lineární dětské kanály. Na Silvestra ukončí vysílání volně vysílané ( FTA) stanice Pop a Tiny Pop včetně jejich časově posunutých verzí +1. Tedy Pop +1 a Tiny Pop +1.

Na britském trhu již dříve skončily jiné dětské bezplatné programy CITV (září 2023) a Pop Max (duben 2025).

Důvodem ukončení vysílání všech uvedených stanic je pokles sledovanosti dětských lineárních kanálů a jejich odklon k obsahu online a na vyžádání (VOD).

Programy Pop a Tiny Pop provozuje společnost Narrative Entertainment Limited, stejně jako dříve uzavřený program Pop Max. Společnost bude nadále provozovat lineární filmové kanály pod značkou Great! Provozovatel nabízel dětské pořady na streamovací platformě Pop Player, nicméně ta byla před dvěma týdny uzavřena. Dětské pořady bude provozovatel nabízet už jen na FAST kanálech Pop, Tiny Pop a Pop Up, které budou pokračovat.

Vysílání Pop a Tiny Pop bylo (a stále je) šířeno v britském paprsku družice Astra 2F (28,2°E). Pokrytí je tedy nasměrováno na britské ostrovy. Ve střední Evropě je příjem multiplexu problematický a pro příjem je nutná větší parabola.

Lineárně a zdarma budou na britském trhu od Nového roku nabízet své pořady pro děti už jen stanice CBBC a CBeebies.

technické parametry - Pop, Pop +1, Tiny Pop, Tiny Pop +1:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




