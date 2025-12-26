Quantcast
BeJoy.kids odstartoval FTA na Hot Birdu

Italský dětský kanál BeJoy.kids začal vysílat na Štědrý den do celé Evropy prostřednictvím satelitu. Program se objevil na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Vysílání je šířeno volně ( FTA) a dostupné s běžnými set top boxy.

Doposud byl tento program dostupný ze satelitu jen omezeně a to prostřednictvím distribučního signálu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B v italském regionálním paprsku. Příjem z této pozice i komplikuje fakt, že multiplex v režimu multistream používá modulaci 16APSK.

BeJoy.kids - záběr z příjmu stanice
▲ BeJoy.kids - záběr z příjmu stanice

BeJoy je dětský kanál vytvořený s cílem přinést radost z evangelia těm nejmenším. Křesťanský program založený na víře, který sdílí příběhy, písně a biblické hodnoty vysílá 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu po celém světě. Vedle pozemních vysílačů v Itálii, DTH trasy na pozici 13°E a distribuční trasy na satelitu je program k dispozici dostupný i ve formě live streamu na oficiálních stránkách stanice bejoy.kids.

technické parametry - BeJoy (určeno pro DTH):

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - BeJoy (distribuční trasa):

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 3, FTA

