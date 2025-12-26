BeJoy.kids odstartoval FTA na Hot Birdu

BeJoy.kids odstartoval FTA na Hot BirduDNES! | redakce | tisk | názory
Italský dětský kanál BeJoy.kids začal vysílat na Štědrý den do celé Evropy prostřednictvím satelitu. Program se objevil na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Vysílání je šířeno volně ( FTA) a dostupné s běžnými set top boxy.
Doposud byl tento program dostupný ze satelitu jen omezeně a to prostřednictvím distribučního signálu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B v italském regionálním paprsku. Příjem z této pozice i komplikuje fakt, že multiplex v režimu multistream používá modulaci 16APSK.
BeJoy je dětský kanál vytvořený s cílem přinést radost z evangelia těm nejmenším. Křesťanský program založený na víře, který sdílí příběhy, písně a biblické hodnoty vysílá 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu po celém světě. Vedle pozemních vysílačů v Itálii, DTH trasy na pozici 13°E a distribuční trasy na satelitu je program k dispozici dostupný i ve formě live streamu na oficiálních stránkách stanice bejoy.kids.
technické parametry - BeJoy (určeno pro DTH):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - BeJoy (distribuční trasa):
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 3, FTA