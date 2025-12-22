Česká licence MTV Portugal přeměněna na MTV Poland

Česká licence MTV Portugal přeměněna na MTV Polandvčera | redakce | tisk | názory
S českou satelitní licencí brzy může začít vysílat polská verze televize MTV. Rozhodla o tom česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním letošním sedmnáctém zasedání konaného 16. prosince 2025.
RRTV udělila pražské společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o. souhlas s přeměnou licence MTV Portugal na MTV Poland a změnou území distribuce na Polsko a hlavního jazyka vysílání na polštinu.
MTV Poland (MTV Polska) se bude vysílat přes satelit Thor 6 (0,8°W), na kmitočtu 12,226 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK. Tuto distribuční kapacitu bude provozovatel využívat pravděpodobně od ledna, kdy se uvolní místo v multiplexu po uzavření hudebních stanic MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV a MTV Hits.
Podle licence bude MTV Polska programem zaměřený zejména na všeobecně zábavní pořady, seriály, reality show a hudební pořady. Původní licence MTV Portugal byla udělena v srpna 2021.
MTV Polska bude pokračovat vedle MTV Germany, která byla nedávno licencována také u českého regulátora médií RRTV.