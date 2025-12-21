Copernicus Sentinel-6B poskytl první snímky

Copernicus Sentinel-6B poskytl první snímky2dny | redakce | tisk | názory
První snímky z výškoměru z evropsko-americké družice pro monitorování oceánů Copernicus Sentinel-6B byly zveřejněny jen několik týdnů po jejím úspěšném startu 17. listopadu 2025 a nabízejí tak předběžnou ukázku toho, jak mise zlepší globální monitorování oceánů, pobřeží a vnitrozemských vodních ploch.
Tato první měření z výškoměru Poseidon-4 družice ukazují, jak Sentinel-6B pomůže sledovat změny hladiny moří, oceánské proudy a vlnobití a zároveň monitorovat hladiny vody v jezerech a vnitrozemských vodách - což podpoří bezpečnější navigaci, lepší ochranu pobřeží a inteligentnější hospodaření s vodními zdroji.
Data z družice Sentinel-6B budou sloužit k získávání operačních oceánských předpovědí od služby Copernicus Marine Service, zlepší předpovědi počasí a sezónních období a podpoří dlouhodobé monitorování oceánů a klimatu.
Mise Copernicus Sentinel-6 je referenční misí pro vysoce přesnou altimetrii, vůči které jsou kalibrovány další mezinárodní altimetrické mise. Jakmile bude Sentinel-6B v provozu, nahradí Sentinel-6 Michael Freilich jako novou referenční altimetrickou družici. Ta pak posune svou pozemní dráhu tak, aby se prokládala se Sentinel-6B, a optimalizovala tak jejich společné pozorování globálních oceánů. Pokračování těchto pozorování po roce 2030 je plánováno s družicí Sentinel-6C, o které v současné době partneři jednají.
Mise Copernicus Sentinel-6 je výsledkem partnerství mezi Evropskou komisí, organizací EUMETSAT, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA) s podporou Národního centra pro spaciální výzkum (CNES).