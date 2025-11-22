Ariane 6 vynese dva satelity Galileo L14

Ariane 6 vynese dva satelity Galileo L14DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Arianespace vynese do vesmíru dvojici satelitů Galileo L14. Start je naplánován na 17. prosince 2025 ve 2:01 místního času (6:01 SEČ) z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.
Mise s názvem VA266 bude pátým letem pro evropskou nosnou raketu Ariane 6. První úspěšný let Ariane 6 se dvěma nosiči proběhl v roce 2024.
Satelity s označením SAT 33 a SAT 34, které jsou v programu Galileo již 14. operačním startem, budou umístěny na střední oběžnou dráhu Země ve výšce přibližně 22 922 km. K separaci satelitů dojde 3 hodiny a 55 minut po startu. Oba satelity poté postupně dosáhnou své operační oběžné dráhy ve výšce 23 222 km.
Galileo poskytuje nejlepší výkon ve své třídě pro přesnost určování polohy v reálném čase po celém světě, a to s přesností na metry. Nabízí také inovativní funkce pro profesionální uživatele, jako je ověřování signálů a vysoce přesné služby, spolu s dalšími specializovanými vládními službami.
Galileo je vlajkovou lodí vesmírného programu EU. Vlastníkem je Evropská unie (EU) a spravuje ho Evropská komise. Od svého vzniku ESA vede návrh, vývoj a kvalifikaci vesmírných a pozemních systémů a také zajišťuje starty. Agentura EU pro vesmírný program (EUSPA) působí jako poskytovatel služeb, dohlíží na potřeby trhu a aplikací a zajišťuje zpětnou vazbu od uživatelů.