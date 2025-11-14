Quantcast
Pátek, 14. listopadu 2025

Vega C vynese družici KOMPSAT-7

Dne 28. listopadu 2025 ve 14:21 hodin místního času (18:21 SEČ) vypustí společnost Arianespace družici KOMPSAT-7 (KOrea Multi-Purpose SATellite-7).

Tato mise s názvem VV28 bude provedena za pomocí nosné rakety Vega C provozované společností Arianespace, která bude vypuštěna z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

KOMPSAT-7 bude umístěn na sluneční synchronní oběžnou dráhu. Předpokládaná celková doba trvání muse (od startu po separaci satelitu) je 45 minut.

Posláním družice KOMPSAT-7 je poskytovat satelitní snímky s vysokým rozlišením, které uspokojí vládní a institucionální potřeby Jižní Koreje. KOMPSAT-7, vyvinutý společností KARI ve svém zařízení v Daejeonu v Jižní Koreji, bude při startu vážit přibližně 2000 kg.

Vypuštěním této družice, která by měla posílit korejské kapacity v oblasti pozorování Země, podporuje Arianespace ambiciózní národní vesmírný program Jižní Koreje.

