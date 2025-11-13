JOJ Šport přinese živě slalomy Světového poháru v Levi

JOJ Šport přinese živě slalomy Světového poháru v LeviDNES! | redakce | tisk | názory
Sportovní kanál JOJ Šport nabídne divákům živě závod z Levi - dějiště sedmi triumfů Petry Vlhové, kde tentokrát představí Slovák Adam Nováček.
JOJ Šport odvysílá již tento víkend (15. a 16.11.2025) přímé přenosy slalomů Světového poháru v alpském lyžování z finského Levi. Na start se postaví ženy i muži.
Loňská vítězství hájí Mikaela Shiffrinová a Clement Noel, malý glóbus ve slalomu drží Zrinka Ljutičová a Henrik Kristoffersen.
Slovenskou stopu v Lvi zanechala famózní Petra Vlhová (7 vítězství); tentokrát Slovensko reprezentuje Adam Nováček, který se představí ve slalomu.
Vysílání na JOJ Šport:
• Sobota 15. 11. - slalom žen
• studio od 9:30
• 1. kolo 10:00 * Studio od 12:40 * 2. kolo 13:00
• Neděle 16. 11. - slalom mužů
• studio od 9:30
• 1. kolo 10:00 * Studio od 12:40 * 2. kolo 13:00
Moderuje: Slavo Jurko * Komentuje: Andrej Fuksa
Hosté ve studiu: Janka Wollnerová (sobota - ženy), Karel Král (neděle - muži).
zdroj: JOJ