STVR dočasně pozastavilo vysílání relace Reportéri

STVR dočasně pozastavilo vysílání relace ReportériDNES! | redakce | tisk | názory
Vedení STVR po důkladném uvážení rozhodlo o dočasném pozastavení vysílání pořadu "Reportéri" do konce roku 2025. Cílem tohoto kroku je stabilizovat vnitřní procesy při tvorbě pořadu a práci redakčního týmu a posílit kvalitu, transparentnost a právní udržitelnost připravovaných reportáží.
STVR si pozastavením vysílání pořadu vytvoří prostor pro revizi vnitřních procesů a redakčních postupů a nastavení systému práce odpovídajícího standardům investigativní žurnalistiky. Zavedení pravidelných kontrolních projekcí v dostatečném časovém předstihu a konzultace s právním oddělením a právní kanceláří ještě před odvysíláním reportáží zamezí situacím, které vznikly v posledním období, kdy bylo nutné pozastavit některé reportáže těsně před vysíláním.
Tyto systémové změny i posílení a stabilizace redakčního týmu zajistí, aby pořad po obnovení vysílání měl adekvátní zázemí pro dlouhodobě udržitelnou tvorbu.
Vedení STVR zdůrazňuje, že se nejedná o zrušení relace, ale o dočasné pozastavení, které umožní připravit její návrat v nové podobě.
"Cílem tohoto rozhodnutí je zajistit, aby pořad Reportéri splňovala nejvyšší redakční, etické a právní standardy. V novém roce se diváci mohou těšit na její obnovenou podobu," uvedla generální ředitelka STVR Martina Flašíková.
zdroj: STVR