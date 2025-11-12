Azam Media s další kapacitou na Eutelsatu

Azam Media s další kapacitou na EutelsatuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Azam Media Ltd rozšířila dlouhodobou spolupráci se satelitním operátorem Eutelsat o mnohaletý kontrakt na více transpondérů v oblasti subsaharské Afriky na orbitální pozici 7°E.
Toto rozšířené partnerství umožní společnosti Azam Media rozšířit svoji placenou televizní službu ve východní Africe a divákům přinést více regionálních a mezinárodních programů na jedné z nejsledovanějších a nejoblíbenějších orbitálních pozic v celém regionu.
Pozice 7°E je nejvýznamnějším video hot spotem pro anglicky hovořící publikum v subsaharské Africe. Televizní platforma Azam Media nabízí divákům více než 130 televizních kanálů. Služby využívá miliony zákazníků operátora.