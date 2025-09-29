Astra TV - název pro španělskou obdobu německé HD+DNES! | redakce | tisk | názory
Nová satelitní televizní platforma pro španělské domácnosti dostala své jméno. Nová DTH služba se bude jmenovat jednoduše "Astra TV". V názvu platformy se tak objeví značka populárního evropského satelitního systému.
Astra TV se bude vysílat z orbitální pozice 19,2°E a divákům nabídne všech 26 základních veřejnoprávních a privátních programů, které španělské domácnosti mohou přijímat na klasickou pozemní anténu a to v HD rozlišení (HDTV). S výjimkou prvního programu španělské veřejnoprávní televize TVE (TVE La 1), který bude šířen v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Programy budou šířeny v HEVC (H.265). V provozu jsou již dva multiplexy s příslušnými programy, které Astra TV bude zákazníkům nabízet. Vysílání bude kryptováno systémem Nagra MA.
Pro příjem bude zapotřebí dekódovací bezkartový modul CI+. V první roce bude příjem zdarma. Od druhého roku bude roční poplatek činit 72 eur.
Nová televizní platforma Astra TV bude cílit především na domácnosti, které nejsou v dosahu kvalitního pozemního signálu. A pozemní TV je ve Španělsku stále populární. Pokrytí tam ale tvoří vysílače převážně s nízkým výkonem - 8 až 11 Wattů ERP, což omezuje pokrytí a tedy dostupnost televizních programů pro domácnosti. Jednotlivé sítě se skládají z více než 2800 vysílačů.
Přesný termín startu platformy Astra TV a další detaily budou postupně zveřejněny.
