Pondělí, 29. září 2025, svátek má Michal

Astra TV - název pro španělskou obdobu německé HD+

Nová satelitní televizní platforma pro španělské domácnosti dostala své jméno. Nová DTH služba se bude jmenovat jednoduše "Astra TV". V názvu platformy se tak objeví značka populárního evropského satelitního systému.

Astra TV se bude vysílat z orbitální pozice 19,2°E a divákům nabídne všech 26 základních veřejnoprávních a privátních programů, které španělské domácnosti mohou přijímat na klasickou pozemní anténu a to v HD rozlišení (HDTV). S výjimkou prvního programu španělské veřejnoprávní televize TVE (TVE La 1), který bude šířen v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Programy budou šířeny v HEVC (H.265). V provozu jsou již dva multiplexy s příslušnými programy, které Astra TV bude zákazníkům nabízet. Vysílání bude kryptováno systémem Nagra MA.

Pro příjem bude zapotřebí dekódovací bezkartový modul CI+. V první roce bude příjem zdarma. Od druhého roku bude roční poplatek činit 72 eur.

Nová televizní platforma Astra TV bude cílit především na domácnosti, které nejsou v dosahu kvalitního pozemního signálu. A pozemní TV je ve Španělsku stále populární. Pokrytí tam ale tvoří vysílače převážně s nízkým výkonem - 8 až 11 Wattů ERP, což omezuje pokrytí a tedy dostupnost televizních programů pro domácnosti. Jednotlivé sítě se skládají z více než 2800 vysílačů.

Přesný termín startu platformy Astra TV a další detaily budou postupně zveřejněny.

zdroj: Digital Fernsehen

Přečtěte si také

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Pět nových licencí pro DAB vysílání
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
