Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 29. září 2025, svátek má Michal

Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink, společnost M7 Group, člen CANAL+, připravil pro nadcházející týdny programy, které mohou sledovat všichni diváci bez ohledu na jejich objednaný balíček služeb.

Od 30.9. do 4.11.2025 mohou všichni klienti operátora sledovat stanice Sport1 HD a Viasat Explore.

Rodina u televizní nabídky Skylinku (foto: M7 Group)
▲ Rodina u televizní nabídky Skylinku (foto: M7 Group)

Ve čtvrtek 2. října čeká fanoušky evropského fotbalu nabitý večer. Viktoria Plzeň se od 18:45 na domácím stadionu pokusí v rámci druhého kola Evropské ligy zdolat švédské Malmö a ve 21:00 vstoupí do nové sezóny Konferenční ligy také Sigma Olomouc těžkým duelem s italskou Fiorentinou. Oba zápasy uvidí diváci na programu Sport1 HD, kde na ně kromě fotbalových zápasů čeká také Hokejová liga mistrů.

Viasat Explore představí rodinu Daveyových, která žije na jednom z nejodlehlejších a nejkouzelnějších míst na světě. Každý den její členové snášejí nebezpečné a nepředvídatelné povětrnostní podmínky a bojují s vražednými žraloky, krokodýly a konkurenčními kapitány. Dokumentární série Cape Carnage - rybolov u mysu Hrůzy bude k vidění od 13. října.

V internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku, je dostupná stanice Sport1. Ze stanice Viasat Explore jsou k dispozici vybrané pořady.

technické parametry - Sport1 HD, Viasat Explore:

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

FastScan CZ: Sport 1 HD pozice 106, Viasat Explore pozice číslo 73

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (4/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie: Klára Mrázková a Jiří Prskavec
kanál CT2 20:00 Yellowstone (8/9)
20:45 Alexandr Veliký
23:00 Krize
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (6)
21:45 Specialisté (106)
kanál PRIMA 20:15 Lara Croft - Tomb Raider: Kolébka života
22:40 Bez lítosti 2 (5)
23:35 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Malý velký muž
23:10 Holka z města
01:05 JAG 4 (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Beatou Rajskou
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svet naruby
22:25 Reportéri
23:00 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Ako sa rodila Zem
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (5)
21:50 Farma XVII.
23:00 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (14)
22:00 Zatykač na královnu
00:05 Klaun (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook