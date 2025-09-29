Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny

Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink, společnost M7 Group, člen CANAL+, připravil pro nadcházející týdny programy, které mohou sledovat všichni diváci bez ohledu na jejich objednaný balíček služeb.
Od 30.9. do 4.11.2025 mohou všichni klienti operátora sledovat stanice Sport1 HD a Viasat Explore.
Ve čtvrtek 2. října čeká fanoušky evropského fotbalu nabitý večer. Viktoria Plzeň se od 18:45 na domácím stadionu pokusí v rámci druhého kola Evropské ligy zdolat švédské Malmö a ve 21:00 vstoupí do nové sezóny Konferenční ligy také Sigma Olomouc těžkým duelem s italskou Fiorentinou. Oba zápasy uvidí diváci na programu Sport1 HD, kde na ně kromě fotbalových zápasů čeká také Hokejová liga mistrů.
Viasat Explore představí rodinu Daveyových, která žije na jednom z nejodlehlejších a nejkouzelnějších míst na světě. Každý den její členové snášejí nebezpečné a nepředvídatelné povětrnostní podmínky a bojují s vražednými žraloky, krokodýly a konkurenčními kapitány. Dokumentární série Cape Carnage - rybolov u mysu Hrůzy bude k vidění od 13. října.
V internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku, je dostupná stanice Sport1. Ze stanice Viasat Explore jsou k dispozici vybrané pořady.
technické parametry - Sport1 HD, Viasat Explore:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• FastScan CZ: Sport 1 HD pozice 106, Viasat Explore pozice číslo 73