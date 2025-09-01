Skylink: 3 stanice v září pro všechny

Skylink: 3 stanice v září pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink připravil na měsíc září volné vysílání vybraných stanic. Tři z placených programů jsou dočasně dostupné pro všechny klienty bez ohledu na jejich objednaný programový balíček.
Od 2. do 30. září 2025 budou pro všechny zákazníky Skylinku volně dostupné stanice AMC, Sport1 a Epic Drama.
AMC uvede 8. září třetí sérii oblíbeného seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon. Děj se odehrává ve Španělsku, odkud se Daryl a Carol snaží najít cestu zpátky domů. Místo toho, aby se k domovu přibližovali, se však vzdalují. Dostanou se do ještě vzdálenějších míst, kde čelí novým hrozbám. I zde pocítí drsné dopady apokalypsy.
Už 13. září změří týmy Juventusu a Interu Milán síly ve třetím kole Serie A. Přímé přenosy vybraných zápasů Evropské ligy, na které se mohou diváci těšit, startují 24. září. Kromě toho uvidí i Hokejovou Ligu mistrů nebo slovenskou hokejovou extraligu. To vše na stanici Sport1.
Každé úterý se na obrazovkách stanice Epic Drama ukáže rodina Hardacreových. Poté, co po nehodě přijdou její členové o práci a jsou na mizině, přijdou s radikálním podnikatelským nápadem a brzy zbohatnou tak, jak nikoho z nich ani v těch nejdivočejších snech nenapadlo. Přestěhují se ze špinavého rybářského přístavu do rozlehlého venkovského sídla a jsou katapultováni do světa vyšších vrstev.
V internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku, jsou dostupné stanice AMC a Sport1. Ze stanice Epic Drama jsou k dispozici vybrané pořady.
technické parametry - AMC, Epic Drama HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Sport1 CZE HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Sport1 SK HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,070 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK